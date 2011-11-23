Многострадальная пенсионная реформа в России вышла на очередной крутой вираж. Руководители Минздравсоцразвития начали рассуждать о том, что сейчас стаж играет слишком маленькую роль в определении размера пенсии. Мол, надо вернуться к советской практике, когда полная пенсия выплачивалась только при выработке стажа в 25 лет для мужчин и в 20 лет – для женщин. Именно такой подход планируют закрепить в Концепции развития пенсионной системы, которая будет обнародована в 2012 году. Заявление моментально вызвало панику. Многие пришли к выводу, что отныне, не отработав четверть века, пенсию не получишь. «АН» решили разобраться в ситуации.

Лишать россиян выплат никто не собирается. Как заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, нынешняя норма, когда право на пенсию возникает при пяти годах стажа, должна быть сохранена. Речь идёт о том, чтобы создать прямую зависимость между стажем и размером пенсии. Сейчас она существует лишь косвенно. Пенсионный капитал тех, кто обращается за назначением выплат, складывается из двух частей. Первая – денежное выражение пенсионных прав, заработанных до 1 января 2002 года. Вторая часть – это сумма страховых взносов, выплачиваемых с 01.01.2002 г. и по настоящее время («АН» подробно писали об этом в материале «Формулистский подход» в №24 от 23.06.2011 г.).

Время работы имеет значение лишь для первой части. В формуле для её расчёта применяется так называемый стажевый коэффициент. Его размер равен 0,55 и устанавливается именно при наличии 30 лет стажа у мужчин и 25 лет – для женщин. За каждый дополнительный год он увеличивается на 0,01, за каждый год нехватки – уменьшается на 0,01. Вторая часть выплат зависит только от размера взносов и со стажем практически не связана. Тот, за кого в течение, к примеру, пяти лет отчислялись сверхвысокие взносы, оказывается в более выгодном положении по сравнению с работником, который 10 лет трудился за копейки.

В свете сказанного позиция специалистов Минздрава выглядит вполне предсказуемой. В ведомстве явно мыслят с прицелом на будущее. Пока концепция развития пенсионной системы будет окончательно разработана и введена в действие, пройдёт не один год. Сумма взносов в конце концов станет единственным фактором, влияющим на размер выплат. Соответственно, заинтересованность в том, чтобы трудиться после достижения пенсионного возраста (и, соответственно, дольше пополнять взносами государственную «копилку»), будет падать. Точнее, останется лишь у тех, кто получает маленькую зарплату – и, как следствие, невысокую пенсию. Взносы за них отчисляются крохотные. Польза хронически дефицитному бюджету ПФР от них невелика. Этим, вероятно, и объясняется желание чиновников поскорее прийти к новой формуле, где стаж станет одним из главных элементов, применяемых ко всему периоду работы. Схема проста: сколько бы за гражданина ни отчислялось, за неотработку определённого количества лет последует «наказание» – понижение назначенной пенсии. Налицо завуалированное повышение пенсионного возраста, которое, видимо, чиновники Минздравсоцразвития уже отчаялись протащить впрямую.

По мнению депутата Государственной думы Оксаны Дмитриевой, если государство решится на пересмотр формулы в этом ключе, перекраивать придётся всю пенсионную систему. В частности, «под нож» может пойти вся система льготных пенсий – по вредности и выслуге лет. Существенно пострадает право военных на получение гражданской пенсии: большинство их них вряд ли сумеют приобрести 25 лет «мирного» стажа. Словом, вопросов пока гораздо больше, чем ответов. А давать эти ответы Мин­здрав, к сожалению, не спешит.