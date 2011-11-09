Работник напрокат

В России разгорается очередной конфликт на «трудовую» тему. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вместе с Минздравсоцразвития предложил изменить ключевые принципы взаимоотношений между работником и работодателем. В трудовом законодательстве может появиться третья сторона – частное агентство занятости, играющее роль посредника в отношениях сотрудника и предприятия. Фактически это означает легализацию так называемого заёмного труда, который широко распространён в Европе и Америке. Профсоюзы заявили протест. Чья возьмёт?

Порядок, которого нет

Заёмный труд – это альтернатива привычным трудовым отношениям, которые возникают между двумя сторонами (работником и работодателем). Появление третьего игрока на этом поле кардинально меняет устоявшиеся принципы. Соискатель будет устраиваться на работу не в учреждение или на завод, а к «третьему лицу» – в частное агентство занятости. Именно с ним придётся заключать трудовой договор, где будут прописаны все существенные условия: зарплата, продолжительность рабочего дня, срок контракта. Агентство также подберёт кандидату место работы, а завод или учреждение получат статус «принимающей стороны». Она не несёт за такого сотрудника никакой формальной ответственности, так как в штат эти работники не входят. Выплатой социальных взносов, страхованием от несчастных случаев, ведением кадровой документации должен заниматься официальный работодатель. Он же решает, как долго сотрудник будет трудиться у той или иной «принимающей стороны», когда полностью прекратить трудовые отношения и т.д.

Юридический статус «заёмно-трудовых» отношений в российском законодательстве чётко не определён. В Трудовом кодексе нет ни положения, разрешающего заёмный труд, ни прямого запрета. Поэтому в России уже есть кадровые агентства, которые работают по этому принципу. Такая занятость получила название «аутстаффинг» (не путать с аутсорсингом, когда организация привлекает стороннюю фирму для выполнения каких-либо функций).

Тем не менее неопределённое положение частных агентств занятости не устраивало ни законодателей, ни работодателей. В мае этого года Госдума подняла вопрос о том, чтобы определить юридический статус заёмного труда в России. Итогом стало появление законопроекта, который полностью запрещал подобную форму занятости. Весной Дума приняла его в первом чтении. В ходе подготовки ко второму рассмотрению Минздрав и РСПП пожелали внести в проект поправки. И внесли их так, что смысл законопроекта перевернулся с ног на голову: заёмный труд в РФ не только не запрещается, но и полностью легализуется. Эту идею многие приняли «в штыки». Громче всех свой протест озвучили профсоюзные организации.

«Попытка «протащить» такие поправки незаконна! – убеждён Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Федерального координационного совета профсоюзов СОЦПРОФ. – По регламенту Думы, во втором чтении общую концепцию законопроекта менять уже нельзя. Если авторы поправок хотят создать документ, легализующий заёмный труд, нужно было идти формальным путём – вносить свою идею на обсуждение в профильный комитет, потом, в случае одобрения, выдвигать на первое чтение. Но на это РСПП и Минздрав не решатся. Они прекрасно понимают, что в профильном комитете их идея не пройдёт».

Защита исчезнет?

По словам директора Центра трудовых отношений Владимира Гимпельсона, в большинстве мировых экономик заёмный труд легализован и выгоден как работодателям, так и работникам (хотя масштабы его применения невелики). На некоторые вакансии, часто связанные с неквалифицированным малооплачиваемым трудом, работодатели крайне неохотно берут штатных сотрудников. Многие предпочитают ликвидировать такие рабочие места и перераспределить обязанности. В этой ситуации взять «напрокат» сотрудника из кадрового агентства гораздо выгоднее.

«Работники, готовые трудиться на таких условиях, в России тоже найдутся, – уверен Гимпельсон. – Эта форма очень удобна для категорий, предпочитающих гибкую занятость – пенсионеров, женщин с маленькими детьми. Устроиться в штат им крайне трудно, и именно в кадровых агентствах они найдут для себя оптимальный вариант трудоустройства».

К сожалению, спроецировать западные стандарты на российскую действительность вряд ли получится. «Все статьи Трудового кодекса ориентированы исключительно на двусторонние трудовые отношения, – говорит Сергей Храмов. – Если в этой сфере появится третий участник, коллапса не избежать. При этом работник оказывается абсолютно незащищённым!»

Слова эксперта подтверждаются простейшими примерами. Например, сейчас взносы на страхование от несчастных случаев различаются в зависимости от условий работы. Офисные учреждения (а именно такими являются агентства занятости) платят минимальную сумму. «Вредные» предприятия – гораздо больше. Теперь представим себе положение сотрудника, которого кадровое агентство отправило работать в «горячий» цех. Нарушение прав налицо. Однако авторы поправок это противоречие словно не замечают. А ведь оно – далеко не единичное. Например, совершенно непонятно, кто и как будет платить сотрудникам зарплату в случае несоблюдения норм выработки по вине работодателя. Словом, возникает целый клубок проблем. Безусловно, авторы поправок обещают учесть интересы всех сторон. Да вот беда: сладким обещаниям россияне, увы, уже давно не верят.