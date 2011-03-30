Вольная борьба за пациента

Недавно вступили в силу Правила реализации Закона «Об обязательном медицинском страховании», который действует с начала года. Согласно ему, гражданин имеет право на бесплатное обслуживание в любой клинике независимо от ее местоположения и формы собственности.

Отрыв от реальности

«До сих пор нельзя было бесплатно получить вне своего города плановую или внеплановую помощь – только экстренную (речь идет о вызове «скорой»). Теперь это стало возможно. Главным образом закон принят не ради тех, кто путешествует по стране и потому хочет получать помощь где угодно. Он принят из-за вопиющего неравенства между населенными пунктами. В одних медицина развита, в других – нет. Мы ликвидировали неравенство: больной может поехать лечиться в любой город, – утверждает депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по медицине Эльвира Глубоковская. – Кроме того, это повысит общий уровень здравоохранения: медицинские учреждения станут бороться за пациента, так как получат за его обслуживание деньги по ОМС».

Но это в теории. А что же в жизни? «Право на выбор и раньше было прописано в законодательстве, – отмечает Кирилл Данишевский, президент Общества специалистов доказательной медицины, сопредседатель межрегиональной общественной организации «Содействие общественному здравоохранению». – Как это право реализовывалось? Никак. Может ли что-нибудь изменить повторная декларация того же самого права? Вряд ли. Отказывая в бесплатной услуге, медучреждения нарушают даже Конституцию! А если отказ, хотя бы косвенно, влечет опасность для жизни пациента, то медучреждения нарушают еще и Уголовный кодекс. Что им стоит после этого нарушить вдобавок закон об ОМС?»

По замыслу разработчиков, закон об ОМС должен не только обязывать, но и стимулировать поликлиники к обслуживанию дополнительных пациентов. Увы, схема не работает. Деньги, которые получает по ОМС за обслуживание больного клиника, значительно меньше рыночной стоимости медицинской услуги. Врач знает, что может продать свою услугу дороже. Поэтому он вынуждает иногороднего пациента заплатить, причем дважды: и в кассу, и неофициально. Ограниченный доступ к здравоохранению приносит клиникам больше дохода, чем ОМС (соответственно, ОМС не поспособствует и конкуренции).

Наконец, главное: хорошие врачи перегружены, потому что к ним на прием и так едут пациенты отовсюду, пускай и за деньги. Очередь к таким специалистам – на месяцы вперед. Основная трудность – не заплатить, а дождаться. Так что проблему доступа к качественной медпомощи может решить только увеличение числа врачей, а вовсе не «красивые» законы.

Схожая ситуация сложилась с медицинскими страховщиками. До 1 января выбором страховщика для пациента должен был заниматься работодатель. А теперь, согласно новому закону, пациент может выбрать его сам. Однако Межрегиональный союз медицинских страховщиков фиксирует многократные нарушения данного пункта. Часто страховую компанию выбирает территориальный фонд ОМС, то есть государство. «Это огромная коррупционная составляющая. В регионах страховым компаниям отдается предпочтение по очень субъективным причинам», – говорит депутат Госдумы Антон Беляков.

Кому выгодно?

Другое нововведение: право на получение средств по ОМС появилось у коммерческих клиник. Выходит, теперь качественная коммерческая медпомощь станет бесплатной? Правы те, кто в это не поверил. У частных клиник остаются собственные расценки на услуги – ОМС оплачивает их лишь частично. «Приятный сюрприз» для тех, кто «купился».

«Коммерческую медицину уравняли в правах с государственной, – комментирует Андрей Лобанов, председатель Комитета по медицине Московской ассоциации предпринимателей. – Государственная медицина неконкурентоспособна. Поэтому набирает силу коммерческая, которая может оказывать качественные услуги».

Однако нелишне взглянуть на это с другой стороны. «У государственной медицины, которой и так не хватает средств, забирают часть финансирования и отдают частной медицине, которая даже не собирается оказывать за эти деньги те же услуги. Притом, что для государственного сектора данные средства очень существенны, а для коммерческого – всего лишь прибавка. Декларируя бесплатность медицинской помощи, новый закон способствует обратному. Он идеально ложится в общее русло государственной политики по коммерциализации здравоохранения», – говорит А. Беляков.

Стало быть, закон пролоббировала частная медицина? Нет, ей это не понадобилось, поскольку он был нужен более крупному игроку. «По-настоящему новое и главное в этом законе осталось в тени, – отмечает К. Данишевский. – Налог на ОМС повысили с 3,1 до 5,1%, и эти 2% в ближайшие годы не поступят в систему ОМС. Они будут потрачены на так называемую модернизацию здравоохранения – проект «Единой России», который проводится в связи с выборами. Не стоит называть это чистой воды пиаром: деньги до здравоохранения дойдут. Но обязательно под эгидой правительства. Если бы средства пустили в ОМС, они отразились бы на зарплате врачей, доступности лекарств. Но по телевизору этого не покажешь. Для показа годится ремонт больниц, который вообще-то на здоровье пациентов влияет меньше, чем другие факторы. Эту зрелищность не захотели финансировать из нефтедолларов – и придумали такую схему».

Кроме того, Минздравсоцразвития теперь контролирует все деньги ОМС. Г-жа Голикова становится председателем исполнительного совета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.