Закройте свой МРОТ!

С 1 января 2011 года в России выросли различные социальные выплаты («АН» подробно писали об этом в подборках новостей двух последних номеров 2010 года). Индексация коснулась широкого спектра пособий: от пенсий до компенсаций получившим сверхнормативную дозу радиации. Между тем важнейший социальный норматив в России – минимальный размер оплаты труда – в наступившем году не увеличился. Как и прежде, МРОТ составляет 4330 рублей.

Рост под вопросом

Как показывает практика, минимальный размер оплаты труда индексируется гораздо реже других социальных выплат. Последний раз его повышали 1 января 2009 года. И, по словам специалистов, уже тогда размер выглядел нищенским на фоне цен и тарифов.

«Закон о новом МРОТ принимали летом 2008 года, – пояснил «АН» Вячеслав Бобков, руководитель Всероссийского центра уровня жизни. – На тот момент его размер соответствовал прожиточному минимуму за IV квартал 2007 года. Ясно, что в январе 2009‑го эти цифры были, мягко говоря, неактуальны». Другими словами, трудящиеся и сейчас, в 2011 году, получают зарплату, на которую с трудом можно было прожить три года назад. А сегодня на нее даже поминки не справишь: за это время цены выросли в разы!

«Примечательно, что законодатели ничего не нарушили, – говорит депутат Государственной думы Олег Шеин (фракция «Справедливая Россия»). – Трудовой кодекс гласит: МРОТ не может устанавливаться ниже прожиточного минимума. Данные за 2007 год на тот момент были самыми свежими. При этом о необходимости периодической индексации в главном «трудовом» документе страны речи не идет. А страна, тем временем, беднеет день ото дня».

По мнению экспертов, законодатели вполне могли бы применять к МРОТ подход, который сейчас используется при расчете размера минимальной пенсии. В момент работы над проектом госбюджета Минздравсоцразвития заказывает исследование, позволяющее выяснить прогнозный уровень инфляции на грядущий год. Исходя из полученных данных определяется уровень индексации, а в бюджет ПФР закладываются необходимые средства.

«Не думаю, что государство пойдет на этот шаг, – размышляет В. Бобков. – МРОТ в отличие от пенсий связан с большим количеством иных социальных выплат. Если его пересматривать так же, как пенсии, бюджетные расходы резко вырастут».

Тем не менее надежда на повышение МРОТ есть. В конце декабря было подписано общероссийское трехстороннее соглашение между Федерацией независимых профсоюзов России, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Правительством РФ. Это документ, в котором закрепляется стратегия развития трудовых отношений в стране на ближайшие три года. Соглашение должны были подписать еще летом. Проблемы возникли из-за нежелания правительства и РСПП принять ряд требований профсоюзов, среди которых значилось и повышение МРОТ до 5600 рублей.

Помирить стороны удалось только премьеру В. Путину, который принял участие в последнем заседании трехсторонней комиссии. Он пообещал в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о повышении «минималки» на 6,5% с 1 июня. Это вряд ли можно считать победой профсоюзов. Прибавка составит менее 300 руб., и до прожиточного минимума МРОТ все равно не дотянет. При этом непонятно, где правительство собирается искать деньги на индексацию. В бюджете-2011 средства на повышение МРОТ не заложены. Из-за разногласия сторон пришлось отступить от правила, по которому трехстороннее соглашение должно быть подписано до принятия бюджета. Так что раньше 2012 года на новый МРОТ вряд ли можно рассчитывать.

Учитель платит уборщице

Мизерный размер – не единственная проблема, связанная с минимальным размером оплаты труда. Уже почти три года профсоюзы сражаются за то, чтобы вернуть в Трудовой кодекс норму, запрещающую устанавливать оклады ниже МРОТ. Она была исключена оттуда летом 2007 года. По действующему законодательству, «минимальные» 4330 рублей включают надбавки за вредные условия труда, «северные» выплаты, а также ежемесячные премии. Это значит, что для миллионов россиян 4 с небольшим тысячи стали «потолком», выше которого не получишь, как ни старайся. К тому же деньги на эти доплаты приходится в прямом смысле слова «наскребать по сусекам». Например, в школах Вологодской области на доплату до МРОТ уборщицам и электрикам деньги приходится брать из стимулирующего фонда, предназначенного для педагогов.

Несколько лет назад федеральный центр разрешил регионам устанавливать собственный МРОТ не ниже общероссийского. Этим правом воспользовались лишь 27 регионов из 84 – немногим более 30% от общего числа. Причем в законодательном механизме обнаружилась серьезная прореха. На федеральных бюджетников, работающих в регионе, «местный» МРОТ не распространяется.

«В Москве с 1 января 2011 года минимальный размер оплаты труда превысит 10 тысяч рублей, – приводит пример Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Федерального координационного совета профсоюзов СОЦПРОФ. – А оклад преподавателя МЭИ при этом составляет 6 тысяч рублей, поскольку он получает деньги из госказны. Я намерен в ближайшее время подать иск в Конституционный суд. Надеюсь, позорная норма будет пересмотрена».