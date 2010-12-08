Больных утопят финансовые потоки

В ведомстве Т. Голиковой созрели новые идеи по модернизации многострадального отечественного здравоохранения. На этот раз на прицел взята высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП). Недавно министр заявила, что в ближайшее время по ряду профилей понятие «высокотехнологичная помощь» может исчезнуть. Это грозит тем, что миллионам тяжелобольных россиян станет недоступно не только бесплатное лечение в ведущих федеральных центрах, но и качественное медицинское обслуживание по месту жительства.

Каждый год из госбюджета выделялись огромные суммы на оказание россиянам высокотехнологичной медицинской помощи – на проведение сложных операций, трансплантацию органов, лечение онкологических заболеваний, проведение плановых операций «особенным» пациентам (например, больным диабетом или гемофилией). Порядок предоставления ВТМП выгодно отличается от прочих видов медпомощи. Средства выделяются по отдельной статье бюджета, а право оказывать услуги по этой программе распределяется в основном между ведущими федеральными клиниками. Когда пациент туда обращается, государство перечисляет медучреждению сумму (в народе за ней прочно закрепилось название «квота»), которая будет потрачена на лечение именно этого больного.

Безусловно, механизм далек от совершенства. Квота не всегда полностью покрывает стоимость лечения, получить ее быстро редко кому удается, а порядок распределения запутан и непрозрачен («АН» подробно писали об этом в материале «Бюрократическая терапия» в №6 за 2009 г.). Но вместо того чтобы приводить в порядок теоретически эффективную систему, Минздрав решил ее частично уничтожить!

Как пояснили эксперты Лиги защитников прав пациентов, Минздрав планирует перевести часть профилей ВТМП в так называемую специализированную помощь. Сегодня к ней относятся несложные операции, которые выполняются в региональных учреждениях и финансируются из Фонда обязательного медицинского страхования. Теперь в таком же порядке будет оказываться и часть вчерашней ВТМП. «Под нож» попали шесть профилей: эндокринология, гастроэнтерология, дерматовенерология, неврология, ревматология и общая гематология.

«По логике Минздрава получается, что, например, установка эндопротеза больному гемофилией – это то же самое, что удаление гланд! – возмущается Юрий Жулев, сопредседатель Лиги защитников прав пациентов. – Прикрепление больного к региональному учреждению обрекает тысячи россиян на верную смерть: в огромном количестве клиник нет ни нужного оборудования, ни врачей соответствующей квалификации!»

Самым опасным в этой ситуации представляется намерение финансировать сложные и простые медицинские манипуляции из одного «котла» – из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. На протяжении последних лет в нем сохранялся хронический дефицит: например, в этом году ФОМСу не хватает 5 млрд. рублей. Навешивание на него дополнительных обязательств явно противоречит здравому смыслу. Правда, в Минздраве заверяют, что средства, которые выделялись на бывшую ВТМП, перейдут в бюджет фонда. Но утрата адресного подхода сведет возможный эффект к нулю. Любые непредвиденные расходы – например, внеплановая массовая диспансеризация, для того чтобы выслужиться перед «верхами», – оставят тысячи человек без жизненно необходимых операций и лекарств. Кроме того, механизм перевода средств из одного «кармана» в другой ведомство пока не озвучивало.

Зарубежный аргумент В европейских государствах используются разные способы финансирования ВТМП. В Великобритании сложные медицинские операции оплачиваются гражданам напрямую из бюджета вне зависимости от количества тех, кто нуждается в такой помощи. В США существует более 20 фондов (как государственных, так и общественных), из которых финансируется помощь представителям конкретных социальных групп – например, малоимущим или многодетным. В Германии и Италии система здравоохранения построена по страховому принципу: средства выделяются из соответствующего фонда. Похожую систему собираются вводить и в России. «На Западе финансирование высокотехнологичной помощи из фонда медицинского страхования работает эффективно, – комментирует Кирилл Данишевский, руководитель Открытого института здоровья. – Но, боюсь, нищета российских больниц и коррупция в органах управления здравоохранения сведут на нет все плюсы».

Не исключен вариант, что часть расходов будет переложена на региональные бюджеты. В этом случае россиянам придется совсем туго. По словам исполнительного директора Ассоциации медицинских обществ по качеству медпомощи Гузели Улумбековой, регионам будет крайне сложно справиться с дополнительной финансовой нагрузкой. По данным Минздравсоцразвития, в 2009 г. в 75 субъектах РФ (т.е. почти в 90% из них) территориальные программы государственных гарантий были недофинансированы почти на 30%, или на 384,6 млрд. рублей. Повышение тарифов страховых взносов на 2% ситуацию не спасет: львиная доля прибавки пойдет на развитие инфраструктуры, а на оказание медпомощи останется максимум 100 млрд. рублей.

По словам Юрия Жулева, уже сейчас десятками исчисляются случаи, когда больные умирают в региональных клиниках из-за невозможности получить качественную помощь. Недавно скончался больной гемофилией в Кирове: человек ждал квоту в федеральное учреждение, где его могли бы спасти. Не дождался. Теперь у таких больных отнимут даже право на ожидание. Неужели Минздрав хочет, чтобы списки недождавшихся исчислялись сотнями?