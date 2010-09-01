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Первый провизор на деревне

Эту роль сыграет фельдшер местной больницы

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

Первый провизор на деревне

С 1 сентября в России вступил в силу Закон №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Одной из самых обсуждаемых новинок этого документа стало разрешение продавать лекарства в сельских амбулаториях, если в населенном пункте нет аптеки.

Как отмечают эксперты, сегодня система снабжения сельских территорий лекарствами полностью развалена. В советское время каждая аптека областного или республиканского центра имела до сотни филиалов, которые исправно дотировались из госказны. С приходом рыночных времен крупные учреждения начали спешно избавляться от нерентабельных «дочек». Окончательно добил деревенские аптеки принятый в 2003 г. отраслевой стандарт, содержащий правила отпуска препаратов в аптечных организациях. Он установил, что торговать лекарствами можно лишь там, где под аптечный пункт выделено помещение площадью не менее 20 кв. м, а стоять за прилавком вправе только специалист с фармацевтическим образованием.

Работать в соответствии с этими драконовскими требованиями в деревнях не сумел почти никто. Из 48 тыс. лечебных учреждений, которые сегодня действуют в сельской местности, лишь 1% имеют аптечные пункты. Разработчики закона «Об обращении…» уверены, что теперь снабжение сельских жителей лекарствами существенно улучшится.

Как объяснила «АН» Эльмира Глубоковская, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»), заместитель председателя Комитета по охране здоровья, в населенных пунктах без аптек торговать лекарствами смогут непосредственно работники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Руководство лечебного учреждения, к которому прикреплен ФАП, заключит договор с ближайшей аптекой. Она и будет поставлять доктору необходимые препараты. Их перечень врачу предстоит определять самостоятельно на основе списка, который подготовят региональные власти. Кроме того, новый порядок предусматривает обучение медиков минимальным «аптекарским» навыкам на краткосрочных курсах, которые будут организованы в федеральных и региональных вузах.

Несмотря на то что закон уже вступил к силу, регионы только начинают приспосабливаться к новым реалиям. Например, в Ярославской области, по словам заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Сергея Луганского, продажа лекарств в ФАПах будет полностью налажена лишь в середине октября. Это отчасти обу­словлено большим объемом работы: из 355 сельских медпунктов в области аптеки имеют только 78. Сейчас идет процесс заключения договоров и обучения врачей. Перечень препаратов уже составлен: как сообщил С. Луганский, в основном туда включены препараты, которые отпускаются без рецепта.

Роста цен на лекарства в связи с увеличением спроса в Ярославле не боятся: большинство аптек, которые заключают договора на поставку лекарств в ФАПы, относятся к муниципальной сети, и цены там контролируются местной администрацией.

Впрочем, вопрос о том, добровольно ли ФАПы выбирают себе поставщиков, – далеко не однозначный. По мнению председателя Независимого профсоюза провизоров России Александра Вандышева, оборотные средства ФАПу должна выделить районная администрация, и местные чиновники вряд ли упустят шанс взять под контроль такое выгодное дело, как поставка лекарств.

«Я допускаю, что фельдшеров как минимум заставят отовариваться в конкретной аптеке, а как максимум – создадут дополнительную структуру, которая будет заниматься отмыванием средств, – считает Вандышев. – Поэтому, на мой взгляд, существенного эффекта эта мера не даст. Нужно возрождать централизованную систему, которая была в советское время. Только в этом случае обеспеченность деревни лекарствами выйдет на должный уровень».

Дополнительный аргумент

Для значительной части регионов разрешение торговать лекарствами в аптеках – лишь повод вывести из тени схему, которая и без того действует уже более пяти лет. «Наши фельдшеры торгуют в своих больницах вопреки всем нормам, – рассказала сотрудница управления здравоохранения Балашовского района Саратовской области Светлана Семисаженова. – Мы пошли на это, поскольку не могли оставить людей без лекарств. Мы рады, что теперь наконец-то появилась возможность работать легально».

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