«ЧайФ» – оторвался «От себя»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ «чайфов» продвинутые критики числят живыми символами сермяжного русского рока. Шахрин, Бегунов и компания сначала на это обижались и лезли что-то доказывать – дело даже дошло до крайне забавных в исполнении «ЧайФа» экспериментов со звуком.

К новой пластинке музыканты подуспокоились, перестали бороться с непонятливыми писаками и решили сосредоточиться на главном, то есть на дальнейшем разрабатывании столь удачно найденной жилы душевности: в конце концов, нормальному человеку по-прежнему трудно удержаться от подпевания какой-нибудь «Ой-йо» или «Поплачь о нем».

На альбоме «От себя» (ФГ «Ники­тин») есть типично «чайфовские» хиты «Ангел» и «За годом год», есть и много других вещей с узнаваемыми интонациями и гармониями. Если в погоне за модой седеющие уральские горцы выглядели несколько комично, то в амплуа заслуженных ветеранов очень органичны, особенно когда начинают по-стариковски ворчать.

Внимательный слушатель обнаружит в пластинке приличное количество текстовых цитат, которые применены явно не ради подражания, а скорее для подтрунивания над сегодняшними реалиями. В «Пригородном блюзе №3», идея которого любезно позаимствована у Майка Науменко, фигурирует, например, Шнур, а рифмой к Троицкому АК служит неприличное слово (можно спорить, сам Шахрин до этого додумался или просто стянул рифму у панк-группы «Тараканы»). А все эксперименты с саундом здесь сводятся к участию в записи хора мальчиков и юношей.