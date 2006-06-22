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Роджер Уотерс

на Красной площади 24 июня

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Максим ЖАРОВ, InterMedia ]

Роджер Уотерс

 «ЛУЧШЕ Уотерс второй раз, чем Гилмор никогда и Pink Floyd никогда больше!» – чем ближе дата московского концерта одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса, тем жарче разгораются фанатские страсти на посвященном коллективу российском сайте. Уотерс уже приезжал в Москву в 2002-м, но СК «Олимпийский», где он играл в прошлый приезд, не идет ни в какое сравнение с Красной площадью по количеству зрителей. Все они получат возможность услышать песни, уже давно ставшие классикой мировой рок-музыки.

 В отличие от своего бывшего коллеги по коллективу Дэвида Гилмора, который отправится в европейский тур 27 июля, 61-летний Уотерс решил не просто включить в программу несколько песен из знаменитого альбома «The Dark Side Of The Moon», а исполнить его целиком. По опросу Би-Би-Си, большинство англичан считает, что именно диск «Темная сторона Луны», выпущенный в далеком 1973 г., изменил их жизнь. В 80-х годах прошлого века Pink Floyd был занесен руководством СССР в черный список «идеологически вредных ансамблей», и о его приезде в те годы можно было даже не мечтать.

 Трехчасовой концерт будет состоять из двух отделений. В первом прозвучат хиты «Have A Cigar», «Sheep», «Another Brick In The Wall» и т.д. Во втором отделении будет целиком исполнена пластинка «The Dark Side Of The Moon», которую многие знают наизусть. Играя песни с этого диска четвертый десяток лет, музыкант пришел к простой мысли, что они должны звучать как можно ближе к оригиналу, и именно так они будут сыграны на московском концерте. На бис, скорее всего, публика услышит «Comfortably Numb» и «In The Flesh». В конце шоу ожидаются большой фейерверк и различные пиротехнические эффекты. Говорят даже, что будет видна полная луна, которая ради шоу повернется другой стороной.

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