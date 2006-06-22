//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

«Фанеру» в России пытаются запретить

Но, похоже, она умрет только вместе с попсой

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

«Фанеру» в России пытаются запретить
Жанну Фриске любят не только за голос

Пой с нами

 СТРОГО говоря, речь пока не идет о полном запрете на использование фонограммы. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон и депутат Мосгордумы Андрей Ковалев для начала собираются добиться выполнения уже существующего с 1992 г. закона «О защите прав потребителей». Там говорится, что «при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений» необходимо «информировать потребителей об использовании фонограммы в вокальной части музыкального произведения». В настоящее время эта норма не соблюдается по ряду причин: во-первых, не прописан механизм наказания за нарушение этой статьи закона; во-вторых, непонятно, кто должен осуществлять контроль за ее соблюдением.

 Аргументы противников фонограмм вполне понятны. Может ли считать себя певцом статист, открывающий у микрофона рот под запись, которую либо «вытянули» студийные звукорежиссеры, либо вообще за него сделал безвестный сессионный вокалист? Платили ли купившие билет на концерт зрители за наслаждение видеть артиста или они все-таки пришли послушать его пение? Продюсер Валерий Белоцерковский считает, что с введением антифонограммного закона «отомрет целый пласт культуры, который и культурой-то назвать нельзя». С ним согласен певец Александр Градский: по его мнению, за использование фонограммы на концерте, куда продаются билеты, нужно штрафовать на сумму сборов с концерта.

Пой, как мы
  
ОДНАКО есть и мнения в защиту фонограммы. Почти на всех телеконцертах артисты поют под «плюс» – считается, что в живом звучании нельзя добиться подходящего для телевидения качества. Редкие музыканты, которые так и не научились артикулировать под фанеру (группы «Би-2» или «ЧайФ», например) создают телевизионщикам кучу проблем, потому что писать «живяк» – это гораздо более хлопотно, чем звук с уже записанного диска: нужна другая аппаратура и соответст­вующая квалификация звукооператоров. Кроме того, многие поп-звезды попросту не умеют петь вживую, и, настаивая на «фанере», телережиссеры проявляют милосердие как к артистам, так и к слушателям.

 Шальной успех фонограмм «Ласкового мая» и ему подобных групп 15 лет назад практически разгромил концертную деятельность в стране: некоторые провинциальные промоутеры до сих пор удивляются гастролерам, желающим выступить в их городе вживую. На многих концертных площадках вообще нет аппаратуры для нефонограммных выступлений – а зачем тратиться на дорогостоящее оборудование, ежели зритель не против послушать запись, да и музыканту удобнее путешествовать с мини-диском, а не с живым бэндом?

 Финалист шоу «Народный артист» Алексей Чумаков, хотя и относится к числу «поющих» певцов, увязывает использование фонограммы с нерешенной проблемой аудиопиратст­ва. Поскольку продажи дисков не приносят артистам большой прибыли, они вынуждены «добирать» количеством концертов. По мнению Чумако­ва, 30 выступлений в месяц нельзя отработать вживую без ущерба для качества исполнения и собст­венного здоровья. Тем более что почти никто этот подвиг не оценит: зрителю по большому счету все равно, под фанеру поет исполнитель или нет.

Пой лучше нас
  
 И ЗДЕСЬ мы обратим внимание на того самого потребителя, права которого бросились защищать депутаты. Нужно понимать, что слова «шоу-бизнес» и «певческое искусство» не являются синонимами. В музыкальном бизнесе товаром являются не только голос или музыка, но и внешность, обаяние, иногда даже скандальность. И знакомые по записям песни большинство зрителей предпочтет услышать в привычном виде, а не в искаженном негодной аппаратурой живом исполнении. Кроме того, народ искренне любит исполнительниц, которых надо не слушать, а смотреть. Ну вот представьте себе клубную вечеринку, на которой «Блестящие», Жанна Фриске или Ирина Салтыкова вздумают показать живую программу: скорее всего, зрители-мужчины попросят девушек, как в том анекдоте, не петь, а «просто походить».

 Зритель способен разобраться сам, зачем он идет на концерт и за что платит деньги. Запрет на использование фонограммы (а от него недалеко до введения худсоветов, решающих, кому, как и что петь) вообще может привести к народным волнениям. Композитор Виктор Чайка предлагает ввести лицензирование музыкантов; можно предположить, что в этом случае выиграют в первую очередь люди, которые будут отвечать за выдачу лицензий.

 Тем не менее обязательное информирование на афишах об использовании фонограммы представляется разумной мерой. Надпись «Внимание: фанера» заставит задуматься и зрителей, и музыкантов, а в перспективе приведет к повышению концертной культуры в стране. На недавней церемонии «Муз-ТВ–2006», транслируемой в прямом эфире, у Кристины Орбакайте выключилась фонограмма. После паузы Кристина вернулась на сцену и спела эту песню вживую. Скорее всего, если заработает закон, такие ситуации будут восприниматься как исключения, а не как правило. Площадки закупят нормальную аппаратуру, профессиональные певцы смогут работать вживую так часто, как захотят (не будем забывать, что для некоторых из них это действительно любимое дело), петь под «фанеру» станет неловко, а объявления о концертах красивых певиц перекочуют в журналах из рубрики «Музыка» в рубрику «Эротика».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог оценил намерение украинского руководства реформировать СБУ

Политолог оценил намерение украинского руководства реформировать СБУ

Политолог Александр Асафов оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о планах украинских властей реформировать Службу безопасности страны.

//Политика

Самолёты США и Италии выполнят наблюдательный полёт над РФ

Самолёты США и Италии выполнят наблюдательный полёт над РФ

Стало известно, что военные Италии и США проведут наблюдательный полёт над территорией России с 29 июля по 2 августа. Отмечается, что специалисты РФ на борту самолёта будут следить за тем, чтобы соблюдались согласованные параметры полёта и применение аппаратуры наблюдения.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе военнослужащие морской пехоты ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

//В мире

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию. Он призвал Верховную раду срочно собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

На Иркутскую область обрушилась новая волна паводка из-за сильных и продолжительных дождей в выходные. Уточняется, что подтопленными оказались 6 районов, эвакуировали более 1 тысячи человек.

//Общество

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Москвичей ожидает самая холодная неделя лета

Синоптики сообщили, что москвичей ожидает резкое похолодание на этой неделе. По данным экспертов, воскресенье может стать последним тёплым днём июля, а может и всего лета.

//Шоу-бизнес

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Анита Цой появилась на сцене в инвалидной коляске

Известная певица Анита Цой появилась на сцене музыкального фестиваля в столице Азербайджана в инвалидном кресле. Отмечается, что знаменитость серьёзно повредила ногу во время пребывания в Баку.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Шоу-бизнес

Композитор Игорь Крутой 29 июля отмечает юбилей

Композитор Игорь Крутой 29 июля отмечает юбилей

Композитор и продюсер Игорь Крутой 29 июля отмечает юбилей. Народному артисту России исполнилось 65 лет. Первым, для кого сочинил песню Крутой, был его земляк певец Александр Серов.

//Новости СМИ2

//Культура

Муж Инны Чуриковой заявил, что актриса скоро вернется домой из больницы

Муж Инны Чуриковой заявил, что актриса скоро вернется домой из больницы

Супруг Инны Чуриковой в понедельник, 29 июля, заявил, что актриса скоро вернется домой из больницы. 18 июля артистка была экстренно госпитализирована после падения со сцены во время спектакля.

//Общество

Украина: Подачи воды в Крым в ближайшем будущем не будет

Украина: Подачи воды в Крым в ближайшем будущем не будет

Подача воды на территорию Крыма не представляется возможной в ближайшем будущем, так как это способ давления Украины на Россию.

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая напугала поклонников "ужасным" селфи

Юлия Высоцкая напугала поклонников "ужасным" селфи

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая решила поделиться с поклонниками "жутким" фото перед сном. Подписчики испугались, что знаменитость что-то сделала со своей внешность и задались вопросом: "Зачем такое публиковать?".

//Происшествия

СМИ: в одной из петербургских коммуналок сантехник обнаружил мумию

СМИ: в одной из петербургских коммуналок сантехник обнаружил мумию

В Санкт-Петербурге сантехник местной управляющей компании обнаружил мумифицированное тело женщины в коммунальной квартире. Согласно последним данным, страшная находка была сделана в одной из комнат.

//Шоу-бизнес

Представитель певицы Глюкозы возмущен слухами о разводе артистки

Представитель певицы Глюкозы возмущен слухами о разводе артистки

Представитель певицы Натальи Ионовой - Чистяковой Глюкозы возмущен слухами о разводе артистки с мужем Александром Чистяковым. Пользователи сети в последнее время активно обсуждают личную жизнь Глюкозы.

//Общество

Для запуска поездов в Крым потребуется сделать ещё немало

Для запуска поездов в Крым потребуется сделать ещё немало

Керченский участок, как видно с воздуха, требует еще большого объема работ, включая перенос автомобильных дорог. Кое где отсутствуют как шпалы, так и рельсы, где-то нет подсыпки.

//Новости партнеров

//Общество

На трассе «Тавриде» в ДТП пострадали 7 человек, один ребенок скончался

На трассе «Тавриде» в ДТП пострадали 7 человек, один ребенок скончался

На трассе «Таврида» в Ленинском районе произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Один ребенок скончался в больнице,

//Наука

Ученые: модели искусственного интеллекта могут стать одной из причин изменения климата

Ученые: модели искусственного интеллекта могут стать одной из причин изменения климата

Ученые заявили, что модели искусственного интеллекта могут стать одной из главных причин изменений климата, а также глобального потепления на планете из-за крайне высокого потребления энергии.

//В мире

Соратник Зеленского назвал "неудачниками" тех, кто хотел переименовать Россию

Соратник Зеленского назвал "неудачниками" тех, кто хотел переименовать Россию

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что переименовывать Россию будут только неудачники. По его словам, подобная идея противоречит здравому смыслу.

//Общество

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег. В список могут попасть клиенты банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

//В мире

Климкин: Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа"

Климкин: Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл украинский лидер Владимир Зеленский.

//Происшествия

В США пассажирский поезд врезался в грузовик

В США пассажирский поезд врезался в грузовик

В США на переезде в штате Иллинойс пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье вечером, 28 июля, в пригороде Чикаго.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области
2

Сын Боярского опубликовал фото отца без шляпы
3

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
4

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
5

СМИ: супруга нового премьера Великобритании копирует стиль герцогини Кейт

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры