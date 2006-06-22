«Фанеру» в России пытаются запретить

Пой с нами



СТРОГО говоря, речь пока не идет о полном запрете на использование фонограммы. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон и депутат Мосгордумы Андрей Ковалев для начала собираются добиться выполнения уже существующего с 1992 г. закона «О защите прав потребителей». Там говорится, что «при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений» необходимо «информировать потребителей об использовании фонограммы в вокальной части музыкального произведения». В настоящее время эта норма не соблюдается по ряду причин: во-первых, не прописан механизм наказания за нарушение этой статьи закона; во-вторых, непонятно, кто должен осуществлять контроль за ее соблюдением.

Аргументы противников фонограмм вполне понятны. Может ли считать себя певцом статист, открывающий у микрофона рот под запись, которую либо «вытянули» студийные звукорежиссеры, либо вообще за него сделал безвестный сессионный вокалист? Платили ли купившие билет на концерт зрители за наслаждение видеть артиста или они все-таки пришли послушать его пение? Продюсер Валерий Белоцерковский считает, что с введением антифонограммного закона «отомрет целый пласт культуры, который и культурой-то назвать нельзя». С ним согласен певец Александр Градский: по его мнению, за использование фонограммы на концерте, куда продаются билеты, нужно штрафовать на сумму сборов с концерта.



Пой, как мы



ОДНАКО есть и мнения в защиту фонограммы. Почти на всех телеконцертах артисты поют под «плюс» – считается, что в живом звучании нельзя добиться подходящего для телевидения качества. Редкие музыканты, которые так и не научились артикулировать под фанеру (группы «Би-2» или «ЧайФ», например) создают телевизионщикам кучу проблем, потому что писать «живяк» – это гораздо более хлопотно, чем звук с уже записанного диска: нужна другая аппаратура и соответст­вующая квалификация звукооператоров. Кроме того, многие поп-звезды попросту не умеют петь вживую, и, настаивая на «фанере», телережиссеры проявляют милосердие как к артистам, так и к слушателям.

Шальной успех фонограмм «Ласкового мая» и ему подобных групп 15 лет назад практически разгромил концертную деятельность в стране: некоторые провинциальные промоутеры до сих пор удивляются гастролерам, желающим выступить в их городе вживую. На многих концертных площадках вообще нет аппаратуры для нефонограммных выступлений – а зачем тратиться на дорогостоящее оборудование, ежели зритель не против послушать запись, да и музыканту удобнее путешествовать с мини-диском, а не с живым бэндом?

Финалист шоу «Народный артист» Алексей Чумаков, хотя и относится к числу «поющих» певцов, увязывает использование фонограммы с нерешенной проблемой аудиопиратст­ва. Поскольку продажи дисков не приносят артистам большой прибыли, они вынуждены «добирать» количеством концертов. По мнению Чумако­ва, 30 выступлений в месяц нельзя отработать вживую без ущерба для качества исполнения и собст­венного здоровья. Тем более что почти никто этот подвиг не оценит: зрителю по большому счету все равно, под фанеру поет исполнитель или нет.



Пой лучше нас



И ЗДЕСЬ мы обратим внимание на того самого потребителя, права которого бросились защищать депутаты. Нужно понимать, что слова «шоу-бизнес» и «певческое искусство» не являются синонимами. В музыкальном бизнесе товаром являются не только голос или музыка, но и внешность, обаяние, иногда даже скандальность. И знакомые по записям песни большинство зрителей предпочтет услышать в привычном виде, а не в искаженном негодной аппаратурой живом исполнении. Кроме того, народ искренне любит исполнительниц, которых надо не слушать, а смотреть. Ну вот представьте себе клубную вечеринку, на которой «Блестящие», Жанна Фриске или Ирина Салтыкова вздумают показать живую программу: скорее всего, зрители-мужчины попросят девушек, как в том анекдоте, не петь, а «просто походить».

Зритель способен разобраться сам, зачем он идет на концерт и за что платит деньги. Запрет на использование фонограммы (а от него недалеко до введения худсоветов, решающих, кому, как и что петь) вообще может привести к народным волнениям. Композитор Виктор Чайка предлагает ввести лицензирование музыкантов; можно предположить, что в этом случае выиграют в первую очередь люди, которые будут отвечать за выдачу лицензий.

Тем не менее обязательное информирование на афишах об использовании фонограммы представляется разумной мерой. Надпись «Внимание: фанера» заставит задуматься и зрителей, и музыкантов, а в перспективе приведет к повышению концертной культуры в стране. На недавней церемонии «Муз-ТВ–2006», транслируемой в прямом эфире, у Кристины Орбакайте выключилась фонограмма. После паузы Кристина вернулась на сцену и спела эту песню вживую. Скорее всего, если заработает закон, такие ситуации будут восприниматься как исключения, а не как правило. Площадки закупят нормальную аппаратуру, профессиональные певцы смогут работать вживую так часто, как захотят (не будем забывать, что для некоторых из них это действительно любимое дело), петь под «фанеру» станет неловко, а объявления о концертах красивых певиц перекочуют в журналах из рубрики «Музыка» в рубрику «Эротика».