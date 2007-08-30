…а Баскова защитили микрочипом

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

У НЕГО украли чемодан с большой суммой денег, драгоценностями и документами. Портфель певца так и не нашли. Теперь Николай решил делать ставку не на свою шкафообразную охрану, а на современные технологии. В новый кейс Николая встроили специальный микрочип. Так что, если он потеряется или его снова похитят, служба безопасности, где портфель состоит на учете, получит сигнал и поймет, где в данный момент находится кейс. Обнаружить микрочип в портфеле просто невозможно. О том, где находится этот электронный прибор, знают три человека: сам Николай, создатель этого кейса и один сотрудник из охранной структуры. Поэтому если с портфелем или чипом что-то случится, то круг подозреваемых будет очень узок!