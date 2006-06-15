…А Таркан в «Олимпийском»

С МЛАДЫХ ногтей этот артист прослыл у себя на родине нарушителем закона и бунтарем. Хотя правильнее было бы сказать – на исторической родине: самый знаменитый турецкий поп-исполнитель появился на свет в немецком городке Альцае. Только когда Таркану Теветоглу исполнилось пять лет, обширное семейство (у родителей Таркана есть еще пятеро детей) перебралось обратно в Турцию.

Впервые шанс преступить закон у будущей знаменитости появился в 16 лет, чем Таркан охотно воспользовался: юноша, с самого раннего детства взахлеб интересовавшийся музыкой, начинал артистическую карьеру с концертов в стамбульских клубах и барах – невзирая на то, что по местному законодательству подобные выступления подросткам были строго запрещены. Спустя шесть лет Таркан, к тому времени уже снискавший известность не только в Турции, но и за ее пределами, вновь шокировал общественность, в прямом телеэфире заявив, что ему нужно опорожнить мочевой пузырь.

Впрочем, главный вдохновитель российского «короля римейков» обязан своим успехом не одной умело построенной пиар-кампании. Непритязательные, но запоминающиеся мелодии песен Таркана вкупе с несомненной харизматичностью певца хорошо знакомы не только отечественным, но и европейским слушателям. Его третий альбом, «Olurum Sana», получил в Мексике платиновый статус, а во Франции, Голландии, Бельгии, Швеции, Колумбии и конечно, Германии стал золотым.

Всего на счету Таркана пять студийных пластинок, последняя из которых (она же –

первый англоязычный диск артиста) вышла совсем недавно – 7 апреля. Композиции с нее и будут представлены на очередном российском концерте Таркана, который состоится в СК «Олимпийский» 21 июня.