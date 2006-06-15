Жизнь обитателей Останкино бьет ключом

МАКСИМ Галкин приглашает гостей на свой день рождения, который состоится 18 июня. Главный VIP-гость вечеринки известен заранее – это Алла Пугачева.



Дмитрий Певцов очень подвел коллег по театру, кино и телевидению, когда повредил ногу. Тяжелая травма была получена в домашних условиях во время ремонта. Артист не рассчитал силы и уронил тяжелую раму. В результате он раздробил кости ступни и теперь временно нетрудоспособен.



Мария Шахова после закрытия программы «Дачники» делает более простонародную «Фазенду» на Первом. Очередная программа будет посвящена строительству дачного туалета «типа сортир». Дизайн-проект и чертежи сооружения, которое будет строиться под надзором архитектора, занимают 25 страниц. Как дань нашему неспокойному времени сортир будет оборудован тревожной кнопкой.



Кирилл Клейменов прославился в коридорах «Останкино» своей любимой поговоркой, которой он отвечает на вопрос: «Как дела?» – «Дела, как у лошади на свадьбе, – обычно отвечает руководитель новостных программ Первого канала, – морда в цветах, зад в мыле!»



Татьяна Лазарева подводит итоги успешного сезона. Вместе с мужем Михаилом Шацем они радуются, что программа «Хорошие шутки» будет иметь продолжение на СТС и в новом году. А главное, в семье юмористов вот-вот ожидается прибавление – третий ребенок.