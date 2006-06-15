В форте Баярд не забастуешь?
№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Сергей Безногов ]
В ЭТИ дни телеканал «Россия» отправляет во Францию, в форт Баярд 60 человек. Через 10 дней они должны вернуться, записав 16 одноименных программ.
В благоприятный сезон время аренды форта Баярд расписано буквально по минутам, днем и ночью. Зона в несколько сот метров вокруг форта закрыта для туристов – чтобы случайно не попали в кадр.
Если наши по обычаю готовы работать «пока костьми не лягут», то французы никогда не перерабатывают. У них очень сильные профсоюзы, с которыми лучше не связываться. Когда-то, на первых записях программы, наши телевизионщики на них даже обижались. В любой, самый кульминационный момент, например, когда человек висит привязанный за ногу под потолком, если наступал обед, они все бросали и шли обедать!
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