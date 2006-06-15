Кулинарный театр

НЕ КАЖДАЯ презентация собирает такое количество именитых гостей. На вечеринку ресторана Apropos (в переводе с французского означает «вовремя», «кстати») съехалось несколько сотен уважаемых граждан столицы, многие из которых – друзья художественного руководителя театра Et Cetera Александра Калягина.

Поясним. Рес­торан расположен в историческом месте Москвы, во Фроловом переулке, напротив знаменитого ВХУТЕМАСа (Высшие государственные художественно-технические мастерские), в сегодняшнем здании нового театра Et Cetera. Век назад на этом самом месте устраивали веселые попойки русские художники, символисты и поэты начала ХХ века. Здесь члены легендарной группы ОСТ – художники Александр Дейнека, Петр Вильямс и Юрий Пименов, поэт Сергей Есенин и модернисты – привечали друг друга добрым словом, вином и кулинарным футуризмом. Сегодня – это любимое место друзей и коллег г-на Калягина, которые собираются здесь после театральных постановок и просто так, без особенного повода.

Некоторые из гостей, как, например, предприниматель из нефтяной сферы Александр Самусев, приезжали к ресторану на автомобилях «Гелендваген» в сопровождении нескольких машин охраны. Надо отметить, что, несмотря на такую театральность и VIP-эскорт, господин Самусев в ресторанном зале производил впечатление более чем скромного человека. Позже подъехали, образовав у входа роскошный автопейзаж, теоретик моды Александр Васильев, вице-президент компании ТНК-ВР Владимир Руга, предприниматели Роберто Росси и Владимир Филин, театральный продюсер Давид Смелянский, пианист Денис Мацуев, художник Никас Сафронов, музыкант Игорь Бриль, телеведущая Светлана Конеген с собакой Дусей, а также множество товарищей из Греции, Канады, Испании и Франции.

Сначала гостей любезно угощали местными закусками и поили дорогими алкогольными напитками. После чего публику пригласили в «эфрософский» зал театра. Там три шеф-повара ресторана – итальянец, испанец и русский – устроили кулинарный поединок. Каждый из них прямо в зале приготовил для взыскательных гостей по несколько блюд, таких как «Фаготтини из брезаула» или «Ризотто из чернил кальмара».