Наташа Королева и Тарзан снимаются в Киеве в сериале «Давай поженимся»

ПРИМЕРНО месяц назад в столице Украины начали снимать сериал с рабочим названием «Моя прекрасная семья». Чуть позже название поменяли – «Дедушка моей мечты», но и этот вариант отчего-то не устроил.

В результате остановились на названии «Давай поженимся». Главные роли в сериале исполняют известный российский актер Армен Джигирханян, популярная российско-украинская певица Наташа Королева и стриптизер из Москвы Сергей Глушко (он же Тарзан и муж Королевой). Картина будет состоять из 40 серий. Съемки проходят на киностудии имени Довженко.

Звезда российской эстрады Наташа Королева, бывшая супруга композитора Игоря Николаева, играет в сериале психолога Кристину. И в Киев Наташа Королева вместе с пятилетним сыном Архипом Глушко мотается теперь постоянно.

К слову, муж Наташи Королевой Тарзан-Глушко приехал на съемки в Киев из города Чебоксары, где он побывал со своим стриптиз-шоу. Однако к клубу, где они должны были выступать, пришли почти 60 священнослужителей и прихожан с плакатами «Нет разврату!» и «Чистому городу – чистые нравы!» «Зачинщиком» акции протеста стал отец Владимир из Введенского собора. Летом 2005 г. отец Владимир тоже выходил на улицы города – с протестом против выступления Бориса Моисеева. «Голубой» гастролер задел нравственные чувства многих жителей Чебоксар.