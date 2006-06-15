Почему Лолита без комплексов?

«АРГУМЕНТЫ i время»: В шоу «Без комплексов» вы производите впечатление очень энергичной и активной женщины. Вам никогда не хотелось более спокойной жизни, ведь у вас вроде бы богатый муж?

Лолита Милявская: С последним мужем у меня, как и с другими. Мужики от меня бегут – не выдерживают моего ритма жизни. Официально мы не развелись, но живем отдельно.

Без работы чахну и старею. Мне работа нужна не столько ради заработка, сколько ради себя, любимой. Для программы «Без комплексов» перетрясла весь свой гардероб. А то вещи «зависелись». Вот поправилась даже – строчки расставляю, молнии перешиваю, но это не беременность – рожать мне тоже недосуг.