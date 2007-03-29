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Сердючка наколдует «Серебро»

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

Сердючка наколдует «Серебро»

Белоруссия: Дмитрий Колдун - «Work your magic»

 Белоруссия раньше других славянских республик провела отбор своего кандидата на «Евровидение». Единогласным решением жюри в Хельсинки был отправлен Дмитрий Колдун, известный в России по участию в «Фабрике звезд - 6». Кстати, на конкурсе он выступит под сценическим именем Колдун, без всякого имени. Автором песни «Work Your Magic» стал… Филипп Киркоров - это один из первых композиторских опытов бывшего мужа Аллы Пугачевой. Примечательно, что после собственного фиаско на «Евровидении» (а Киркоров в 1995 году занял худшее место за все участие России в конкурсе - 17-­е) Филипп Бедросович стал невероятным фанатом этого соревнования. Он добровольно опекает всякого российского (на худой конец - белорусского) конкурсанта, организовывает ему промотуры, сидит в группе поддержки и высказывает ценные идеи относительно устройства сценического номера… В этом году он вот даже стал композитором.

 Как водится, при раскрутке конкурсанта Колдуна не обошлось без нескольких скандалов. Сначала продюсер «Фабрики звезд - 6» Виктор Дробыш якобы запретил своему подопечному участвовать в «Евровидении», и некие «эксперты» давали минимальные шансы на то, что Дмитрию удастся поехать в Хельсинки. Потом этот конфликт сам собой рассосался, чтобы уступить месту следующему: кто-то обратил внимание, что «Work Your Magic» напоминает песню ModernTalking «Last Exit To Brooklyn». После бурных споров пришли к выводу, что совпадают некоторые гармонии, но о плагиате речи не идет. Как еще рекламировать конкурсанта, его тренеры пока не решили, но публикации о том, что Колдун - внебрачный сын прин­цессы Дианы, вряд ли принесут Дмитрию много голосов в Европе. Что касается песни, то она вполне «евростандартная», то есть устаревшая лет за 15 до премьеры.

 Наш прогноз: не выйдет из полуфинала, а если выйдет, то займет место во второй десятке.

Украина: Верка Сердючка - «Dancing lasha tumbai»

 В отличие от Белоруссии и России Украина выбирала своего посланца всем миром, и интерактивное голосование выиграла всеобщая любимица Верка Сердючка, то есть переодетый женщиной Андрей Данилко. Честно говоря, после победы «монстров» Lordiна прошлогоднем конкурсе делегирование Сердючки выглядит несколько запоздалым: кого может теперь удивить мужчина в образе грудастой тетки? Данилко-­Сердючка мог поехать на конкурс еще пару лет назад, но был тогда заменен по политическим соображениям. Относительно своих шансов на победу в Хельсинки Верка высказалась следующим образом: «Мне вообще первое место до одного места». Ее музыкальный номер представляет собой безумную считалочку на немецком, английском, украинском и русском языках: «Зибен, зибен, ай-­лю­-лю, зибен, зибен, айн, цвай, зибен, зибен, ай­-лю-­лю! Айн, цвай, драй! Танцен!» Все это звучит и выглядит так нелепо, что глаз не отвести, и в этом заключается отличный шанс для Украины. Сердючке вряд ли удастся покорить европейских зрителей, но развеселить их до колик ей под силу. Вкупе с гарантированными голосами постсоветской публики это может дать неплохой результат.

Наш прогноз: Место в первой пятерке.

Россия: «Cеребро» - «Song №1»

 В России процесс отбора конкурсанта был строго засекречен, поэтому порождал довольно дикие слухи. Например, просочилась информация, что к «Евровидению» готовят группу «Город 312», и все на полном серь­езе взялись убеждать друг друга, что их музыка не имеет ничего общего с конкурсным форматом. Много говорили о Сергее Лазареве, который, прямо скажем, был бы не худшим вариантом - красивый голос, хороший английский, некоторая международная известность. Однако затем выяснилось, что Лазарева всерьез не рассматривали, а послать могли только в виде дуэта с бывшим коллегой по Smash!! Владом Топаловым. На этот вариант Сергей не согласился. Среди других кандидатов назывались «Звери», «Бандэрос», вечные претенденты на поездку на «Евровидение» Панайотов с Чумаковым, а выбрали по необъясненным причинам совершенно неизвестную девичью группу «Серебро» с песней (и продюсированием) Максима Фадеева.

 В коллектив входят выпускница «Фабрики звезд - 2» Елена Темникова, солистка группы «Формула» Марина Лизоркина и бэк-вокалистка Ираклия Пирцхалавы Ольга Серябкина. Чем они хороши, знает пока только отборочная комиссия Первого канала, ибо обнародованная «Song №1» нисколько не проясняет этот животрепещущий вопрос. Банальный трек в стиле европоп, немного напоминающий ранние творения Бритни Спирс, в ходе предконкурсных ротаций нашему слушателю успеет еще надоесть и может даже показаться хитом, но голосовать-то будет Европа, которую девушкам предстоит убедить в своем превосходстве за три минуты, что звучит песня. Вся надежда только на какой-то яркий сценический номер - впрочем, сумеют ли его подготовить наши малоопытные конкурсантки?

Наш прогноз: 10-­е место или около того.

 

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