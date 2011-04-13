…а Катя Лель – к Фадееву

После семилетнего перерыва вернулась к своему «наставнику» Максиму Фадееву Катя Лель.

На днях в одном из павильонов Центра современного искусства прошли съемки ее нового клипа на песню «Твоя». Автор песни и режиссер клипа – Максим Фадеев.

На съемочной площадке Лель появилась в новом имидже. Девушка настолько изменилась, что сразу ее не узнали даже доки-фотографы. Безвкусные наряды, которыми Лель долгое время тешила публику, тоже претерпели изменения. Простая лаконичная одежда и однотонные ткани добавили явно не хватавших ранее внешнему виду Лель молодости и благородства.

По словам певицы, произошли перемены и в ее творчестве. Но начинать шокировать общественность она намерена со «слабых доз».