Олейников «убил» свой мюзикл...
№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Подготовила Марина ПЕТРОВА ]
Непростое решение на днях был вынужден принять телеведущий Илья Олейников. Мюзикл «Пророк», в который он вложил много денег и сил, не оправдал надежд и загоняет его в «долговую яму». Чтобы его «детище» окончательно не разорило артиста, Олейников принял решение закрыть мюзикл.
Напомним, в этом проекте, рассказывающем о диалоге Пророка и Старца на символической свалке времен, Илья был и автором музыки, и исполнителем главной роли (вместо отказавшегося от нее Олега Басилашвили), и продюсером спектакля. «Я, безусловно, расстроен результатом, – делится с нами переживаниями Олейников. – Хотя этот опыт мне во всех смыслах очень дорого стоил».
Говорят, чтобы покрыть возникшие расходы, Олейникову уже пришлось продать квартиру в Санкт-Петербурге.
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