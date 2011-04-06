Олейников «убил» свой мюзикл...

Непростое решение на днях был вынужден принять телеведущий Илья Олейников. Мюзикл «Пророк», в который он вложил много денег и сил, не оправдал надежд и загоняет его в «долговую яму». Чтобы его «детище» окончательно не разорило артиста, Олейников принял решение закрыть мюзикл.

Напомним, в этом проекте, рассказывающем о диалоге Пророка и Старца на символической свалке времен, Илья был и автором музыки, и исполнителем главной роли (вместо отказавшегося от нее Олега Басилашвили), и продюсером спектакля. «Я, безусловно, расстроен результатом, – делится с нами переживаниями Олейников. – Хотя этот опыт мне во всех смыслах очень дорого стоил».

Говорят, чтобы покрыть возникшие расходы, Олейникову уже пришлось продать квартиру в Санкт-Петербурге.