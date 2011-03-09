Стоп! Снято!

Одним из важных событий развлекательной индустрии на прошлой неделе стал Международный российский кинорынок. В большинстве случаев именно там решается судьба того, что зрители увидят на широком экране и какие кинозвезды «засияют» в ближайшее время. В этом году ярким открытием профессионалы назвали российский фильм «37-й роман». «Аргументы неделi» встретились с его «родителем» – известным продюсером Григорием Белкиным и откровенно поговорили о развлекательной индустрии, киношной мафии и других занимательных процессах этого бизнеса.

- Григорий, ваш фильм «37-й роман», представленный на этом Международном российском кинорынке, уже наделал немало шума. Профессионалы киноиндустрии называют его открытием. Признайтесь, сколько сегодня нужно денег, чтобы подобное «открытие» состоялось?

– То, что профессионалы так высоко оценили нашу работу, приятно. Тем более что фильм снимался в самый разгар кризиса, когда каждая вложенная в кино копейка дорогого стоила! Наш фильм с учетом опять же того времени, когда он производился, обошелся не очень дорого. Может быть, потому, что я и мой партнер по творческому объединению «Экран» Григор Гярдушян вкладывали в картину свои собственные деньги. Соответственно, и относились к их расходованию очень экономно. На сегодняшний день потрачено в общей сложности около полутора миллионов долларов. Впереди еще затраты на вывод картины в прокат, то есть печать копий, реклама и т.д. Надеюсь, в два миллиона мы уложимся. (Улыбается.) Один из наших персонажей, роль которого в присущей ему искрометной манере исполнил известный юморист Владимир Вишневский, в картине произносит такую фразу: «Есть деньги – есть кино. Особенно сейчас!» Но все же могу признаться, что для создания такого фильма деньги не являются определяющим фактором. Я рад, что режиссером картины стал Григор. Мудрый, профессионально безупречный мастер своего дела. Он выстроил сюжетные линии таким образом, что в фильме среди основных персонажей нет однозначно плохих и хороших. Но есть живые люди со всеми присущими им слабостями, заблуждениями и проблемами. Поэтому мы и говорим, что получился фильм о каждом из нас. Хочется просто поклониться актерам Володе Зайцеву и Наташе Антоновой, Валерию Николаеву и Сергею Чонишвили, Татьяне Лютаевой и другим участникам творческой группы за проделанную ими работу. Отдельное спасибо композитору Сергею Миклошевскому за музыку к фильму. И конечно, группе «Вельвет» за песню «Прости», которая сегодня уже стала национальным хитом.

– Говорят, на закрытом показе этой картины присутствовала и Аня Чапман.

– Она вместе с мамой и бабушкой была на предварительном показе. Все трое вышли из кинозала под большим впечатлением от увиденного, признавшись, что несколько раз во время сеанса не смогли сдержать слез. Анна была искренне поражена тем, что сегодня в России снимают такое эмоциональное кино. О каких-то других ее оценках мне не хотелось бы говорить за нее.

– Когда планируется выход этого фильма на широкий экран?

– Мы надеемся, что в мае картину смогут увидеть зрители во всех кинотеатрах России.

– Как-то неуверенно об этом говорите. Боитесь, что картину задушит коррупция, присутствующая в сегодняшней киноиндустрии?

– Таких страхов у меня нет. Хотя ситуация сегодня очень жесткая.

– Это вы сейчас про киношную мафию говорите?

– (Улыбается.) Ну вот, смотрите – деньги до реальных производителей кинопродукции сегодня доходят в мизерных объемах. Несопоставимых даже со средними бюджетами российских кинолент. С зарубежными аналогами сравнивать даже не берусь. Принципы распределения и этих крошек тоже весьма забавны. Полгода назад один влиятельный чиновник из Белого дома рассказывал мне, как порой для отчетов за потраченные государственные средства некоторые деятели российского кино сдавали чуть ли не домашнее видео. Конечно, глупо надеяться на то, что если в других отраслях экономики властвуют откаты и протекционизм, то в киноиндустрии может быть что-то иное. Именно поэтому у нас до сих пор нет и государственной политики поддержки отечественного кино. У нас есть политика поддержки отдельных личностей. При всем уважении к былым заслугам Никиты Серге­евича и его ближайших кинородственников. Только вот при всем своем величии и непотопляемости они – это еще не весь российский кинематограф. Не понимать этого нельзя! Понимать – обидно и немного стыдно. Потому что деньги, выброшенные на две-три царственные кинофамилии, оголяют процентов на 90 тылы всей остальной российской киноиндустрии. И ладно бы за эти гигантские, по местным меркам, средства создавалось что-то достойное. Но тенденциями последнего времени стал непомерный рост бюджетов в картинах, пересчитанных по пальцам одной руки, с неукоснительным снижением качества отснятого материала, его художественного уровня. Кстати, в оценках состояния дел в российском кино мы с моим партнером Григором Гярдушяном придерживаемся разных позиций. Гярдушян считает, что тот же Михалков давно обеспечил себе право на любые эксперименты. Я против экспериментов настоящих мастеров ничего не имею. Но не могу понять, почему это надо делать за чужой счет? Наверное, это во мне говорит откровенное сожаление, что не принадлежу ни к одной семейной ветви, которая давно уже научилась без видимого напряжения решать любые, в том числе и финансовые, проблемы за счет сердобольного государства. Впрочем, считать деньги в чужом кармане – дело не самое достойное. Будем зарабатывать свои.

– Я знаю, что вы готовитесь к очень серьезной кинопремьере совместного с итальянцами кинопроекта. Причем западные критики уже сравнивают эту картину с «Английским пациентом». Намерены привести в Россию Оскар?

– Было бы неплохо. (Улыбается.) У нас на площадке работают оператор и актеры, которые были номинированы на получение Оскара. Это кинопроект, посвященный судьбе итальянских альпийских стрелков. Фильм получается весьма непростой. Как и сами события, о которых он повествует. Напомню: осенью и зимой 1942–1943 годов на Восточном фронте гитлеровское командование активно использовало отборные части стран-сателлитов для выполнения различных специальных задач. Например, по зачистке тылов действующих армий. На территории нынешней Воронежской области такую задачу выполняли именно альпийские стрелки. Судьба большинства солдат этого элитного корпуса итальянской армии трагична. Брошенные фактически на произвол судьбы в ходе отступления гитлеровских войск, они были либо уничтожены, либо пленены. Немало и пропавших без вести. Десятилетия спустя некоторые из оставшихся в живых ветеранов стали приезжать в Россию, чтобы каким-то образом искупить свою вину перед нашими гражданами на оккупированных в годы Великой Отечественной землях. В общем, в этом фильме будет над чем задуматься и что переосмыслить.