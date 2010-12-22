Отличница Анна Седокова

Бывшая участница популярного вумен-бэнда «ВИА Гра», а ныне певица и телеведущая Анна Седокова, откровенно рассказала читателям «Аргументов неделi» о своих комплексах и поделилась главными секретами соблазнения.

- Не за горами десятилетний юбилей «ВИА Гра». Анна, как вы считаете, долго ли группа, в которой когда-то пели и вы, сможет продержаться на плаву?

– Я думаю, что «ВИА Гра» – это бесконечный проект. Каждое обновление привносит в группу свою изюминку и таким образом подогревает интерес зрителей к проекту. И что-то мне подсказывает, что нынешний состав поменяется еще не раз.

– Вы согласились принять участие в юбилейном концерте «ВИА Гра» в Киеве?

– Да, после долгих уговоров я согласилась спеть пару хитов. Я долго не могла представить, что из этого выйдет, но в конце концов решилась на это маленькое путешествие в прошлое.

– То есть период работы в «ВИА Гра» не принадлежит к числу временных отрезков, которые вам хотелось бы прожить вновь?

– Да, я считаю, что определенные жизненные этапы не стоит возвращать. Нужно ценить то, что они делают нас мудрее и обогащают самым ценным – опы-том. Возвращаться к прошлому попросту скучно.

– Если группа «ВИА Гра» приковывает интерес зрителя благодаря постоянной смене состава, к каким методам прибегаете вы, чтобы на должном уровне поддерживать свою популярность?

– Для того чтобы иметь верного зрителя, необходимо не только петь, но при этом быть личностью. Следует помнить о том, что красиво петь и танцевать дано многим, а вот сохранить при этом человеческие качества, увы, не всем. Для зрителя важно твое поведение, умение общаться и твое отношение к другим людям.

– Анна, вы постоянно в разъездах, а какое место вы считаете своим домом?

– Дом там, где моя семья. Сейчас это Россия, потому что там меня очень хорошо принимают и безумно любят. Не могу сказать, что в Украине мне не оказывают теплого приема, но в России меня ждут с большим нетерпением и раскупают все билеты на мои концерты.

– Как часто проводите время со своей дочкой?

– Буквально вчера провели целый день вместе, я после поездки в Египет по ней очень соскучилась. Алинка – самое дорогое, что есть у меня в жизни, поэтому стараюсь проводить с ней каждую свободную минутку.

– Каким вы видите будущее своей дочери?

– Сейчас я стараюсь вложить максимум сил в ее развитие: она занимается танцами, изучает иностранные языки, рисует. Но прежде всего я хотела бы, чтобы она была добрым и порядочным человеком, с правом выбора своего жизненного пути.

– Аня, насколько мне известно, вы тоже увлекаетесь изучением языков, как много уже успели выучить?

– Успела досконально овладеть английским, чуть-чуть изучала испанский, понимаю хорватский, но говорить пока не могу. Скоро уеду на несколько месяцев во Францию и, вполне возможно, что уже через месяц заговорю на французском.

– В школе и вузе вы были отличницей, этот «образ» вам помогает в жизни или все-таки влечет за собой негативные последствия?

– Сколько себя помню, я постоянно пыталась сделать все по высшему разряду. Даже свою концертную программу выстроила без сучка и задоринки. А вот стремление выглядеть сногсшибательно привело к тому, что у нас в шоу всего лишь один роскошный наряд, так как не хотелось распыляться на большее количество костюмов, но худшего качества. Как видите, со своей «отличностью» пока что ничего поделать не могу, эта черта во многом мне только на руку.

– Ваша книга «Искусство соблазнения» представляет собой целый свод правил для девушек. По вашему мнению, какой совет важнее остальных?

– Быть уверенной в себе, поскольку уверенность – это уже 90 процентов успеха. Очень часто мы копаемся в себе и своих комплексах и таким образом сами порождаем в себе сомнения и страхи.

– Продажи книги оправдали ваши ожидания?

– Насколько мне известно, весь тираж уже практически разобран и нужно готовиться к выпуску новой партии. Я, к сожалению, не учла один момент: себестоимость книги довольна высока из-за качественной обложки, бумаги, красочных иллюстраций, так что цена при продаже достигает порядка 10 долларов. Понятное дело, что многие не могут себе этого позволить. Кстати, меня приятно удивил тот факт, что в числе поклонниц «Искусства соблазнения» – женщины за 40, с большим багажом знаний и опытом. Тем не менее моя книга помогла им разобраться в себе и в своей личной жизни.

– Вы участвовали в украинском проекте «Зірка+зірка» и в российском «Две звезды». Разницу между ними почувствовали?

– Украинский проект еще сохранил душевный подход, там можно выбирать любые песни и концепции номеров. К тому же организаторы шоу очень лояльно относятся к графикам и слабостям артистов. В российском аналоге больше рамок, за которые выходить категорически запрещается, и никто не делает скидок на твою усталость и загруженность.