Федорову заменят на Ковальчук
№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Марина ПЕТРОВА ]
Эх, говорили Оксане Федоровой, что не доведут до добра ее песнопения. Вот и получилось: пока телеведущая играла в публичную любовь с Басковым и строила карьеру вокальную, ее телевизионная – вовсю затрещала по швам. Недавно в телевизионный проект «Субботник», где Федорова долгое время была ведущей и якобы отправлена в творческий отпуск, окончательно утвердили еще одну эффектную брюнетку и тоже из Санкт-Петербурга. Вместо Федоровой в постоянном штатном режиме теперь будет трудиться известная актриса Анна Ковальчук. На днях Аня уже совсем перебралась в Москву и приступила к съемочному процессу.
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