Федорову заменят на Ковальчук

Эх, говорили Оксане Федоровой, что не доведут до добра ее песнопения. Вот и получилось: пока телеведущая играла в публичную любовь с Басковым и строила карьеру вокальную, ее телевизионная – вовсю затрещала по швам. Недавно в телевизионный проект «Субботник», где Федорова долгое время была ведущей и якобы отправлена в творческий отпуск, окончательно утвердили еще одну эффектную брюнетку и тоже из Санкт-Петербурга. Вместо Федоровой в постоянном штатном режиме теперь будет трудиться известная актриса Анна Ковальчук. На днях Аня уже совсем перебралась в Москву и приступила к съемочному процессу.