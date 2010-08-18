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Мадонна обменяется подарками с Абрамовичем?

№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Мадонна обменяется подарками с Абрамовичем?

Пока «желтая пресса» подыскивала в Санкт-Петербурге помещения для якобы планируемой в нем свадьбы Мадонны, дива вынашивала о своем «тандеме» с Россией иные планы. Певица решила использовать русские архитектуру и атрибутику в своем новом видеоклипе. Правда, помимо Константиновского дворца в Петербурге ее заинтересовала и еще одна наша «достопримечательность» – Роман Абрамович. Говорят, что некоторое время назад мировая поп-дива увидела фотографии яхты Абрамовича и вознамерилась арендовать ее для своего нового фильма. Однако, по слухам, Роман Аркадьевич решил сделать певице подарок и безвозмездно предоставил ей свою яхту Luna стоимостью около 115 млн. фунтов стерлингов. Говорят, что такой жест покорил знаменитость и она задумала какое-то «алаверды». Не исключено, что ответный презент будет выглядеть, как появление Дарьи Жуковой в одном из видео певицы. Также  ходят слухи, что на днях приближенные Мадонны с особым интересом наводили справки о галерейном бизнесе Жуковой. Так что кто знает – может, дело дойдет не только до совместного видеопроцесса, но и до продвинутой инсталляции.

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