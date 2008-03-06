Верка Сердючка сменила имидж…

ВЕРКА Сердючка снова отличилась. На этот раз – сняв новое видео на песню «До Ре Ми». По сюжету после концерта Сердючка принимает комплименты от поклонников, которые хвалят ее песни на английском языке. А после подслушивает гадости, которые о ней говорят на самом деле. В расстройстве она закрывается в туалете и придумывает новую песню «До Ре Ми», что на сленге музыкантов означает категоричный ответ на происки завистников.

В видеоклипе звезда предстанет совершенно в новом имидже. «Образ стал более лаконичным, – утверждает стилист клипа Анжела Лисица. – Черно-белые цвета, чистые линии и минимум деталей». А еще Сердючка постройнела – с нее сняли пальто и одели в приталенное короткое платье. «Я – словно после липосакции, – отшучивается звезда. – А что, можно только Баскову?»