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Счастливая по-своему

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Счастливая <nobr><nobr>по-своему</nobr></nobr>
«Когда мне рассказывают все эти ужасы – плачу», фото Г. УСОЕВА

 - В «КЛУБЕ бывших жен» вы помогаете женщинам снова стать сильными, красивыми и сексуальными. Что такое сильная женщина в вашем понимании?

 - Сильная женщина... А что такое сильный мужчина? Боксер Валуев? Когда я слышу «сильная женщина», мне вспоминаются несчастные железнодорожные работницы в оранжевых жилетах, укладывающие шпалы. Наверное, сильная женщина - такой человек, который может находить силы для преодоления.

 - Сильной быть удобнее?

 - Если рассматривать жизнь как продолжительную экспедицию, то сильной быть выгоднее и безопаснее. Сильный человек успеет больше, с ним веселее.

 - Прийти на передачу и рассказать всему миру о том, что тебя бросил муж, - это от слабости?

 - Людям нравится публичность. Все сегодня хотят быть героями какого-нибудь «Дома-2». По новым, современным, правилам «публичен» часто означает «успешен». Поэтому у большинства не возникает сомнений, идти на передачу или нет. Кроме того, мы реально помогаем изменить жизнь, у нас работают психологи.

 - Для возвращения женщин в жизнь у вас разработана определенная схема. Она универсальна для всех случаев?

 - Нас за это пародировали и высмеивали. Но, думаю, мы выполняем свою задачу. Берем несчастную и брошенную, слегка поднимаем ее над лабиринтом, в котором она заблудилась, даем увидеть перспективы, горизонт. В конце концов - не шопингом единым лечатся наши женщины!

 - В схеме есть особый пункт - «месть». Чтобы побыстрее забыть обидчика, нужно мстить?

 - Просто это наиболее зрелищный и понятный для аудитории ход. Мы же никогда не мстим всерьез. Все это просто выпуск пара. К тому же каждый раз программа редактируется под конкретного персонажа. Как говорил герой Андрея Миронова в фильме «Обыкновенное чудо»: «А кто у нас муж? Волшебник? Предупреждать надо!»

 - Какая месть больше всего действует на мужчин?

 - Как правило, огласка. Но есть мужчины, которым все равно. Такие лично мне интереснее.

 - Глядя передачу, создается впечатление, что вам всех своих героинь жалко. Это у вас образ такой?

 - Нет, я действительно очень сочувствую им. Многие истории просто душераздирающие. А я, как бы это сказать... переживательная! Еще большая плакса. Вот и плачу, когда мне рассказывают все эти ужасы. Бывают такие истории, в которые сначала трудно поверить. Потом всегда думаю - зачем нужно жить в этом? Когда вы случайно наступаете на что-то нехорошее, вы же всегда можете как-то выкрутиться, вытереть туфли салфеткой. Совсем необязательно все это с собой таскать.

 - Какая история вам запомнилась больше всего?

 - Одну женщину муж оставил «по-гусарски»: с полным обеспечением, квартирой, оплатой всего возможного. При этом наша героиня была настроена крайне воинственно: упрекала бывшего в невнимании, скаредности. И вот встреча. Она выглядела великолепно. Приходит очаровательный мужчина. Мы все просто залюбовались. Они присаживаются, обмениваются приветствиями, и нашему герою предлагается оценить разительные перемены в бывшей жене. Он грустно улыбается и произносит: «Прости меня, пожалуйста, я больше тебя не люблю. Не могу больше. Можно, я пойду?» Это было ужасно!

 - Чем вы объясняете неплохой рейтинг вашей передачи?

 - Статистика разводов просто удручает. Изменились мораль, принцип сосуществования женщины и мужчины. Это раньше парень должен был после армии погулять пару месяцев, а там и свадебка, и детки, и шкафом кровать отгородили... Сегодня большинство женщин хотели бы знать, где все эти красивые, умные и преданные, которых показывают в кино?!

 - Что говорят о вашей передаче знакомые, друзья, родственники?

 - Мама осуждает, бывшая свекровь хранит гордое молчание, сыновьям все равно, а с бывшим мужем мы не общаемся. Когда ссоримся с моим другом, он произносит: «Выключи этот тон - не в «Клубе!» И тут я, конечно, завожусь по полной!

 - После того как вы начали вести передачу, мужчины стали с опаской к вам относиться?

 - Мужчины не смотрят нашу передачу. Может, только вахтеры и сторожа.

 - «Клуб бывших жен» изменил вашу жизнь?

 - Мне кажется, я поняла, наконец, это толстовское, из «Анны Карениной», про то, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

 - То, что вы ведете передачу «Клуб бывших жен», благотворно сказывается на вашей артистической карьере?

 - Не вижу никакой связи между работой в «Клубе» и другими работами. Мне нравится работать на телевидении, сниматься в сериалах, озвучивать рекламу, работать. Я получаю от этого огромное удовольствие.

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