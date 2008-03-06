Счастливая по-своему

- В «КЛУБЕ бывших жен» вы помогаете женщинам снова стать сильными, красивыми и сексуальными. Что такое сильная женщина в вашем понимании?

- Сильная женщина... А что такое сильный мужчина? Боксер Валуев? Когда я слышу «сильная женщина», мне вспоминаются несчастные железнодорожные работницы в оранжевых жилетах, укладывающие шпалы. Наверное, сильная женщина - такой человек, который может находить силы для преодоления.

- Сильной быть удобнее?

- Если рассматривать жизнь как продолжительную экспедицию, то сильной быть выгоднее и безопаснее. Сильный человек успеет больше, с ним веселее.

- Прийти на передачу и рассказать всему миру о том, что тебя бросил муж, - это от слабости?

- Людям нравится публичность. Все сегодня хотят быть героями какого-нибудь «Дома-2». По новым, современным, правилам «публичен» часто означает «успешен». Поэтому у большинства не возникает сомнений, идти на передачу или нет. Кроме того, мы реально помогаем изменить жизнь, у нас работают психологи.

- Для возвращения женщин в жизнь у вас разработана определенная схема. Она универсальна для всех случаев?

- Нас за это пародировали и высмеивали. Но, думаю, мы выполняем свою задачу. Берем несчастную и брошенную, слегка поднимаем ее над лабиринтом, в котором она заблудилась, даем увидеть перспективы, горизонт. В конце концов - не шопингом единым лечатся наши женщины!

- В схеме есть особый пункт - «месть». Чтобы побыстрее забыть обидчика, нужно мстить?

- Просто это наиболее зрелищный и понятный для аудитории ход. Мы же никогда не мстим всерьез. Все это просто выпуск пара. К тому же каждый раз программа редактируется под конкретного персонажа. Как говорил герой Андрея Миронова в фильме «Обыкновенное чудо»: «А кто у нас муж? Волшебник? Предупреждать надо!»

- Какая месть больше всего действует на мужчин?

- Как правило, огласка. Но есть мужчины, которым все равно. Такие лично мне интереснее.

- Глядя передачу, создается впечатление, что вам всех своих героинь жалко. Это у вас образ такой?

- Нет, я действительно очень сочувствую им. Многие истории просто душераздирающие. А я, как бы это сказать... переживательная! Еще большая плакса. Вот и плачу, когда мне рассказывают все эти ужасы. Бывают такие истории, в которые сначала трудно поверить. Потом всегда думаю - зачем нужно жить в этом? Когда вы случайно наступаете на что-то нехорошее, вы же всегда можете как-то выкрутиться, вытереть туфли салфеткой. Совсем необязательно все это с собой таскать.

- Какая история вам запомнилась больше всего?

- Одну женщину муж оставил «по-гусарски»: с полным обеспечением, квартирой, оплатой всего возможного. При этом наша героиня была настроена крайне воинственно: упрекала бывшего в невнимании, скаредности. И вот встреча. Она выглядела великолепно. Приходит очаровательный мужчина. Мы все просто залюбовались. Они присаживаются, обмениваются приветствиями, и нашему герою предлагается оценить разительные перемены в бывшей жене. Он грустно улыбается и произносит: «Прости меня, пожалуйста, я больше тебя не люблю. Не могу больше. Можно, я пойду?» Это было ужасно!

- Чем вы объясняете неплохой рейтинг вашей передачи?

- Статистика разводов просто удручает. Изменились мораль, принцип сосуществования женщины и мужчины. Это раньше парень должен был после армии погулять пару месяцев, а там и свадебка, и детки, и шкафом кровать отгородили... Сегодня большинство женщин хотели бы знать, где все эти красивые, умные и преданные, которых показывают в кино?!

- Что говорят о вашей передаче знакомые, друзья, родственники?

- Мама осуждает, бывшая свекровь хранит гордое молчание, сыновьям все равно, а с бывшим мужем мы не общаемся. Когда ссоримся с моим другом, он произносит: «Выключи этот тон - не в «Клубе!» И тут я, конечно, завожусь по полной!

- После того как вы начали вести передачу, мужчины стали с опаской к вам относиться?

- Мужчины не смотрят нашу передачу. Может, только вахтеры и сторожа.

- «Клуб бывших жен» изменил вашу жизнь?

- Мне кажется, я поняла, наконец, это толстовское, из «Анны Карениной», про то, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

- То, что вы ведете передачу «Клуб бывших жен», благотворно сказывается на вашей артистической карьере?

- Не вижу никакой связи между работой в «Клубе» и другими работами. Мне нравится работать на телевидении, сниматься в сериалах, озвучивать рекламу, работать. Я получаю от этого огромное удовольствие.