//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Фитнес «по-голливудски»

№ 6(92) от 07.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Фитнес <nobr>«по-голливудски»</nobr>
Наш человек в Голливуде А. Невский

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги состоялась в пресс-центре газеты «Аргументы неделi».  Автор поведал журналистам о собственном «освоении» Голливуда. Александр виртуозно разряжал атмосферу общения голливудскими «байками». По-русски непосредственно и весело шутил.

 Заметим, что книга «Фитнес в Голливуде» – не только о спорте. Регулярные тренировки – это лишь одна из непременных составляющих образа жизни людей, которые научились добиваться успеха. Читая книгу Александра Невского, любопытно узнавать психологию голливудских звезд, понимать, какие именно убеждения и черты характера помогли им многого добиться. Комплексы упражнений дополняют подробные и откровенные интервью с поп-идолами.

 Теперь все желающие смогут узнать: почему в  гараже Шэрон Стоун висит боксерская груша и почему Мадонне пришлось сменить занятия йогой на пилатес. Кто тренирует Ким Бейсингер и какое новое киноамплуа буддиста-практика Стивена Сигала. Что делала Джулия Робертс, чтобы фигура не пострадала во время беременности. От Шерилин Фенн читатель узнает, какая самая популярная диета в Голливуде.

 Помешан на здоровье не один Нев­ский. Жан-Клод Ван Дамм разом отказался от алкоголя и сигарет. Джим Керри, начав с утренних променадов, добегался до многокилометровых марафонов.

 То, что Александр «сдружился» с Голливудом и звезды действительно не стесняются доверять ему свои секреты, подтверждается плодотворным сотрудничест­вом Невского с западными профессионалами.

 Фильм «Форсаж да Винчи» – чисто голливудский проект. Главные роли в нем исполняют сам Невский, Дэвид Кэррадайн («Убить Билла») и Шерилин Фенн («Твин Пикс»). В сюжете фильма история о том, как русский гонщик и американский ученый вместе ищут в Москве сокровища Ордена тамплиеров. Жанр картины – пародийный супербоевик. Бюджет – 12 млн. долларов. С российской стороны кроме Невского в картине участвовали Макс Покровский и Ольга Родионова. На русский язык фильм дублируют участники телепрограммы «Комеди клаб».

 Мировая премьера этого приключенческого боевика запланирована на март 2008 года. Состоится она и в Москве! Фильм продан для проката уже в более, чем в 40 стран, где выйдет на экраны под международным названием Treasure Raiders.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

Кровавые угрозы в адрес русских и заминированные входы. Все это обнаружилось в пещере, оборудованной под базу боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Накануне ее показали журналистам. Корреспондент АН прогулялся по закоулкам базы и увидел секрет неуязвимости боевиков.

//В мире

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

//В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

//Политика

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

Украинские власти могут выбрать сценарий прекращения конфликта в Донбассе, который предполагает выход из минских договоренностей с «сохранением лица». Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

//Здоровье

Пять секретов лечения гипертонии без медицинских препаратов раскрыли эксперты

Пять секретов лечения гипертонии без медицинских препаратов раскрыли эксперты

Эксперты в сфере здравоохранения раскрыли секреты лечения гипертонии без медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным журналистов, диагностирован рак мозга четвертой стадии, вышла из комы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении журналистов.

//В мире

Трамп распорядился ужесточить санкции в отношении Ирана

Трамп распорядился ужесточить санкции в отношении Ирана

Соединенные штаты Америки объявят о новых "существенных" санкциях, направленных против Ирана, в течение ближайших 48 часов. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

//Новости партнеров

//Криминал

В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Эти данные подтвердил и глава МВД Украины Арсен Аваков.

//Экономика

Украина предложит РФ новый контракт по транзиту газа

Украина предложит РФ новый контракт по транзиту газа

Украинская сторона на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультациях в формате Россия-ЕС-Украина по газу предложит Москве заключить новый транзитный контракт на 10 лет.

//Новости СМИ2

//Непознанное

ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

ВМС США признали, что опубликованные во Всемирной паутине видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом в среду сообщило издание Popular Mechanics.

//Общество

Озвучен оптимальный уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Озвучен оптимальный уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Основываясь на результатах исследований, эксперты назвали процент от прежнего дохода, позволяющий обеспечить комфортный уровень жизни после выхода на пенсию по окончании трудовой деятельности.

//Здоровье

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Употребление в пищу плодов этого фрукта способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

//Экономика

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных штатов, снизив их уровень в июле до 8.5 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные американского Минфина.

//Криминал

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил одного коллегу и ранил другого при задержании. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

//Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил над ситуацией, когда бизнесмен не решился лично передать свои документы главе государства. Видео со встречи опубликовано на сайте президента.

//Новости партнеров

//Здоровье

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Врач-кардиолог из Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредны для здоровья человека. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" из-за эфира, посвященного актрисе Анастасии Заворотнюк.

//Политика

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter.

//В мире

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения он вызывает, и цунами, и фукусимскую ядерную катастрофу, и даже меняет климат.

//Политика

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

//Кино

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
2

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
3

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
4

Турки обрадовались появлению Су-35 в небе над Стамбулом
5

В Подмосковье чиновники подключают общественные организации для рейдерства

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры