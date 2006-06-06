Что заботит звезд
№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Сергей БЕЗНОГОВ ]
СЕРГЕЙ Шнуров, оказывается, большой любитель и коллекционер старых автомобилей. На съемках программы НТВ «Один день. Новая версия», которая выйдет в эфир 16 июля, он с удовольствием осматривал довоенные машины, залезал на БТР. Но самое трогательное - операторам удалось заснять, как он навещает в автосервисе свою любимую раритетную «Чайку»!
Елена Ищеева, звезда телеканала «Домашний», по приглашению министерства по туризму Мальдивских островов отправляется на отдых. Две недели вместе со всей семьей она проведет в тропическом раю.
Сергей Маковецкий размышляет над предложением президента Украины Ющенко стать его советником по культуре. Сергей - уроженец Киева, и по-украински разговаривает не хуже, чем по-русски.
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