Что заботит звезд

СЕРГЕЙ Шнуров, оказывается, большой любитель и коллекционер старых автомобилей. На съемках программы НТВ «Один день. Новая версия», которая выйдет в эфир 16 июля, он с удовольствием осматривал довоенные машины, залезал на БТР. Но самое трогательное - операторам удалось заснять, как он навещает в автосервисе свою любимую раритетную «Чайку»!

Елена Ищеева, звезда телеканала «Домашний», по приглашению министерства по туризму Мальдивских островов отправляется на отдых. Две недели вместе со всей семьей она проведет в тропическом раю.

Сергей Маковецкий размышляет над предложением президента Украины Ющенко стать его советником по культуре. Сергей - уроженец Киева, и по-украински разговаривает не хуже, чем по-русски.