Концерт недели: «Сплин» выпустит накопившееся

ИСТОРИЯ циклична, и история музыкальной группы - не исключение. В далеком 1994-м собранный Александром Васильевым «Сплин» начинал играть в классическом для рок-группы инструментальном составе: гитара, бас, барабаны, клавиши. Спустя 12 лет «сплины» вернулись к тому, с чего начинали - ныне в составе команды помимо фронтмена (основными рабочими инструментами которого являются микрофон и гитара) играют басист Вадим Сергеев, клавишник Николай Ростовский и барабанщик Алексей Мещереков. «Сплиновские» фанаты, побывавшие на последних концертах команды, в один голос признают: звук стал жестче, песни - рок-н-ролльнее. А на open-air, которые у нас пока еще ассоциируется скорее с рок-фестивалями, нежели с сольными концертами звезд, Васильев и Ко дадут выход драйву и накопившимся эмоциям.

Чем ближе к релизу нового альбома, тем больше новых песен «Сплин» играет на своих концертах - и, несмотря на то что в радиоэфире пока звучит лишь одна вещь из будущей пластинки - «Прочь из моей головы», и ее, и «Волну», и «Лепесток» фанаты поют так же охотно, как «Выхода нет», «Линию жизни» или «Сидели и курили». Услышать новые песни до выхода альбома, конечно, хорошо, но «Мое сердце»-то будет? Будет, будет - вы же все равно попросите...