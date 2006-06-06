Сын Ринго Старра тоже стучит

В ЧИСЛЕ отпрысков знаменитых зарубежных музыкантов, сумевших добиться успеха в шоу-бизнесе, - сын испанского певца Хулио Иглесиаса Энрике. Застенчивый 36-летний парень с родинкой на щеке стал звездой не только Латинской Америки, но и всего мира, а его альбомы разошлись 40 млн. тиражом. Шесть из его 11 пластинок возглавляли американские хит-парады, а в 1996 г. артист получил «Грэмми» за дебютный альбом «Enrique Iglesias» (1995). Разве этого не достаточно, чтобы не отстать от отца? А вот младший брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший, пойдя по семейным стопам, еще почти ничего не добился, выпустив единственный пока альбом «Under My Eyes» в 2003 году.

А вот отношения у дочери Фрэнка Синатры - 66-летней Нэнси - с шоу-бизнесом сложились менее удачно. Она выпустила 13 альбомов, но ни один из них не повторил успех ее знаменитого отца и не заработал ни одного «Грэмми». Такая же судьба у дочери Элвиса Пресли - 38-летней Лизы Марии. Даже брак с Майклом Джексоном не помог ей стать успешной певицей.

Удивительно, но большин­ст­во дочерей западных звезд предпочитает не связываться с музыкой, а стремится в модельный бизнес или кино. Возглавляет этот список Стелла Маккартни. 33-летняя дочь Пола Маккартни - признанный фэшн-дизайнер мирового масштаба. Ее коллекции демонстрируются на самых извест­ных Неделях моды в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Кстати, Стелла Маккартни - близкая подруга 29-летней Лив Тайлер, дочери вокалиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, который помог ей начать карьеру в шоу-бизнесе, сняв в клипе на песню «Cryin'» (1993). В результате красивая и талантливая девушка была замечена.

Обе дочери вокалиста британской группы Who Роджера Долтри - Рози и Амбер - стали моделями, подписав контракты на $3.000.000. С ними солидарна и дочь британского певца Рода Стюарта Кимберли, проникшая в модельный бизнес благодаря старым шмоткам отца, в которых она сначала щеголяла в школе, а потом позировала фотографам, добившись удачного контракта. Сейчас Кимберли всецело поглощена съемками в телесериале. В модельный бизнес пошла и дочь одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса. 27-летняя Индиа Уотерс участвовала в рекламе женского нижнего белья марки FrostFrench, виски Jack Daniel's и др.

А вот 14-летняя дочь вокалиста американской группы Kiss Джина Симмонса Софи пока увлечена спортом. В прошлом году в составе юниорской команды она выиграла чемпионат мира по волейболу. Дочь другого американского рок-злодея, Элиса Купера, пока не решила, чем зарабатывать себе на жизнь, и разрывается между музыкой и кино. Калико то играет на гитаре в группе отца, то принимает участие в съемках его клипов или фильмов. В прошлом году она снялась в фильме ужасов.

Очень трудно повторить успех отца, если, к тому же, ваш папа Джон Леннон. Не очень удачно сложилась судьба у 43-летнего сына великого музыканта Джулиана Леннона. Выпустив 5 дисков и устав от сравнений со своим легендарным отцом, он бросил музыку и ушел в ресторанный бизнес. «Пресса дошла уже до того, что обвинила меня в вокальном подражании отцу, - жалуется Джулиан. - А у меня просто похожий голос». Тем не менее Джулиан записывает новый альбом, который должен выйти осенью. Другой сын великого Леннона, 30-летний Шон, также занимается музыкой, но не так активно, как отец. Шон тоже готовит новый альбом, который появится осенью и, возможно, будет соперничать с диском его брата.

Сын другого «битла» Ринго Старра, 40-летний Зак Старки, так же, как и отец, стал барабанщиком и сотрудничает со многими группами. При этом Зак утверждает, что не отец сподвиг его сесть за ударную установку. «Я всегда был большим поклонником группы Who, - говорит он. - У папы вечно не было времени, поэтому играть на барабанах меня научил его друг, ныне покойный Кейт Мун из Who». Зак Старки несколько раз принимал участие в воссоединительных концертах Who, замещая своего учителя. Старки дружен с Джейсоном Бонемом, чей отец Джон стучал в Led Zeppelin.

А вот сыну Боба Дилана, 36-летнему Джейкобу, удалось обойти отца - если не по известности, то, по крайней мере, в коммерческом плане. Тираж пяти альбомов его группы Wallflowers превысил тиражи всех 42 пластинок его великого отца. Только вот счет «Грэмми» пока не в пользу сына: 7 против 1. Так что легендарность легендарностью, а шоу-бизнес - шоу-бизнесом.

Правильность поговорки насчет яблони и яблок вы можете проверить лично 26 июля. В столичном СК «Олимпийский» будет выступать Стинг, а у него на разогреве - группа Fiction Plane. Возглавляет ее сын Стинга - Джон Самнер.