Один турист утонул, а 1150 человек обратились к врачам

ВПЕЧАТЛЕНИЯ от фестиваля складываются не только от посещения круглосуточных концертов, но и от окружающего быта. Биотуалетов в этом году было предостаточно. Хотя обыкновенное бескультурье приводило к тому, что многие справляли малую нужду не в туалете, а около него: зачем платить 10 рублей? В этом году впервые политические пиарщики Жириновского вручали всем сигареты с изображением своего лидера.

Официально на ярмарке продавалось только пиво, неофициально можно было приобрести напитки и покрепче. Как результат такого вре­­мя­­­­­­­­­­­­препровождения - масса травм. Так, например, один молодой парень, будучи в изрядном подпитии, случайно отрубил себе три пальца на руке. И это не единичный случай. Как нам сообщил заместитель начальника отдела пропаганды управления МЧС по Самарской области Михаил Метелкин, медицинскую помощь получили 1150 человек (получается, что каждый десятый пострадал). А ведь далеко не каждый обратился за помощью. Не обошлось и без смертей - один человек утонул.