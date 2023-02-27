На певца Shaman'а подали заявление о разжигании межнациональной розни из-за песни «Я русский»

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Источник: Telegram

Певец Shaman. Фото: Telegram/t.me/shaman_channel.

На певца Shaman'a (Ярослава Дронова) подали заявление об экстремизме в связи с песней «Я русский». Об этом сообщил он сам в своем телеграм-канале. Заявление поступило в УМВД России по Тульской области. Его автор считает, что песня экстремистская и разжигает межнациональную рознь.

По словам исполнителя, он узнал о заявлении после того, как полиция попросила его изложить свои мысли на этот счет в пояснительной записке. Ее текст Дронов опубликовал полностью.

В своем объяснении Shaman заявил, что песня «прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России», отдельно упомянув, что именно она прозвучала сразу после новогоднего поздравления президента России.

«Именно песня «Я русский» прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь — сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина, традиционного боя кремлевских курантов и гимна нашей страны», - подчеркнул Shaman.