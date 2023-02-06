«Это от их бессилия»: Надежда Бабкина эмоционально отреагировала на введённые против неё санкции Канады

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 февраля 2023, 11:09 Александр Крохмаль, Журналист

Народная артистка Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Народная артистка России Надежда Бабкина довольно резко отреагировала на санкции Канады, введённые против неё и других деятелей искусства РФ.

«Это решение я связываю с борьбой Запада со всем русским, с агрессией, которая обрушилась на нашу страну, - отметила народная певица, - но агрессия – это путь в пропасть».

Бабкина подчеркнула, что люди, имена и фамилии которых угодили в санкционный список, посвятили жизнь служению искусству. По её мнению, решение о санкциях было принято «от бессилия». Никаких мер по этому поводу артистка предпринимать не станет.