«Первый канал» назвал наставников нового сезона шоу «Голос»: Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев

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5 февраля 2023, 18:59 Источник: ТАСС

Шоу "Голос". Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Стали известны наставники и ведущая одиннадцатого сезона шоу «Голос». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба «Первого канала».

В «тренерский» состав вошли Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.

«Для Владимира Преснякова это дебют в проекте, а Антон Беляев был одним из самых ярких участников второго сезона «Голоса» (полуфиналист)» - говорится в пресс-релизе вещателя.

Вести шоу будет Яна Чурикова. Бессменным ведущим проекта на протяжении десяти лет был Дмитрий Нагиев. Однако летом прошлого года продюсер музыкального и развлекательного вещания канала Юрий Аксюта сообщил, что актер взял творческую паузу.

Еще одно новшество этого сезона — шоу стартует не осенью, как это было раньше, а зимой.