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«Она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?»: в Таиланде украинка швырнула тарелкой в Дану Борисову

, 14:45 Источник: Московский Комсомолец

«Она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?»: в Таиланде украинка швырнула тарелкой в Дану Борисову
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова со своей дочкой сейчас отдыхает в Таиланде. Она рассказала, как в другой стране относятся к русским.

По её словам, никто не испытывал по отношению к ней негатива. Однако один раз украинка швырнула в её сторону тарелкой.
«А Поля мне еще говорит: «Странно, она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?» Ну а в остальном мы не чувствовали негатива», — сообщила Борисова.

Также телеведущая также заявила, что как только началась спецоперация, она сразу заняла твердую позицию по этому поводу. По её мнению, российские власти поступают правильно.

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