Концерты певца Валерия Меладзе начали отменять в Сибири

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 января 2023, 14:07 Источник: Тeleprogramma.pro

Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Концерты певца Валерия Меладзе, выступившего недавно в Дубае с концертом и не только, начали отменять в Сибири. У артиста в России на весну был расписан юбилейный тур. Но в Новосибирске концерт артиста, запланированный на 30 апреля, отменили.

В Барнауле Меладзе собирался дать концерт 26 апреля, но продажа билетов на его выступление приостановлена. Издание Тeleprogramma.pro пишет об отмене концертов Меладзе в Сибири со ссылкой на данные сайта «Кассы.ру».

Меладзе во время выступления в ОАЭ поддержал украинский нацистский лозунг. Видео оказалось в Интернете и возмутило россиян.

После Меладзе аналогично поступил в Дубае юморист Максим Галкин.