Концерты певца Валерия Меладзе начали отменять в Сибири

Концерты певца Валерия Меладзе, выступившего недавно в Дубае с концертом и не только, начали отменять в Сибири. У артиста в России на весну был расписан юбилейный тур. Но в Новосибирске концерт артиста, запланированный на 30 апреля, отменили.
В Барнауле Меладзе собирался дать концерт 26 апреля, но продажа билетов на его выступление приостановлена. Издание Тeleprogramma.pro пишет об отмене концертов Меладзе в Сибири со ссылкой на данные сайта «Кассы.ру».
Меладзе во время выступления в ОАЭ поддержал украинский нацистский лозунг. Видео оказалось в Интернете и возмутило россиян.
После Меладзе аналогично поступил в Дубае юморист Максим Галкин.