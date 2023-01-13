Как модель из Ухты стала миллионершей с идеальной жизнью в соцсетях

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13 января 2023, 12:44 Александр Крохмаль, Журналист

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press

Оксана Самойлова – самая скандальная и обсуждаемая бизнесвумен в рунете. Миру она известна как супруга рэпера Джигана. Также она входит в число женщин, обладающих баснословным состоянием. Среди поклонников её именуют «русской Ким Кардашьян». Что известно о её прошлом, и как она пришла к такому ошеломляющему успеху?

Родилась Оксана в поселке Ярега в Коми. Сначала Самойлова трудилась обычным продавцом. Но вскоре решила уйти с работы, чтобы построить модельную карьеру. Во всём ей помогали привлекательная внешность, высокий рост и большие амбиции. Один из первых её успехов – откровенная фотосессия для журнала Maxim. Этим она исполнила свою давнюю мечту.

Позировать фотографам ей пришлось совсем недолго. В 2009 году она познакомилась в ночном клубе с начинающим музыкантом Денисом Устименко-Вайнштейном. Позже он будет известен как Джиган. Через два года у новоиспечённой семьи родилась девочка, а ещё через год – они поженились. Ждали красивую дату – 12.12.12. На тот момент денег у молодожёнов было мало. Самойловой пришлось шить подвенечное платье своими руками.

Джиган и Оксана в 2014 году.

Предпринимательством модель занялась уже после встречи с Джиганом. Сначала она помогала музыкальной карьере мужа, а потом нашла способ самолично поднять семейный бюджет. В 2013 году появился её первый бизнес. Это был магазин одежды, который она создала вместе со своей давней подругой. Торговая сеть стала расширяться, и помимо магазина в Москве были открыты точки в Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ставрополе и других крупных городах.

Состояние пары начинало стремительно расти. Джиган начал получать за выступления от полмиллиона рублей, а компания Самойловой стала быстро приносить прибыль. Вскоре громкое имя и большая слава позволили Оксане открыть ещё один бренд. Она стала продавать детскую одежду. Только с этим делом начались проблемы, особенно когда одна из сотрудниц рассказала про нелегальных работников и ценовые махинации.

Самойлова не избежала трудностей. С 2019 года бренд терпел убытки как минимум на 3 миллиона рублей в год, а в 2020 году он полностью прекратил свою работу. На сегодняшний день фирма не ликвидирована, но деятельности уже не ведёт. Тем не менее, Оксана находится «на позитиве» и считает себя очень успешной предпринимательницей. Она даже советует другим людям через блог, как именно стать успешными и счастливыми. Правда это обычно вызывает суровую критику у хейтеров.

Модель активно монетизирует свои роскошные поездки по разным странам. Любой полёт за рубеж сопровождается серией постов в соцсетях. Она часто демонстрирует свою идеальную фигуру. Желающим так же быстро вернуться в форму после беременности (Оксана – мать 4-х детей) она советовала скачать её мобильное приложение. В 2015 году один месяц подписки стоил 3700 рублей, а полгода – уже 17 000 рублей.

Только и здесь Самойлова столкнулась с проблемами. Клиенты вновь обвинили бизнес-леди в продаже некачественных продуктов. По словам разгневанных пользователей, администраторы неделями не высылали планы питания, а индивидуальные тренировки оказались весьма посредственными. Деньги людям так и не вернули, и в 2019 году обновление приложения перестало осуществляться.

Также Оксана придумала новый способ заработать на своей привлекательной внешности. Она стала совладелицей крупной косметологической клиники. Модель практически ничего не рекламировала, но несмотря на это, доход компании в позапрошлом году составил аж 28 млн рублей. Ближе к 2020 году отношения Самойловой и Джигана стали ухудшаться. Только ленивый не следил за прямыми эфирами рэпера, во время которых он выпивал, матерился и вообще вел себя неадекватно. Также стало известно о его похождениях. Оксана была в отчаянии и однажды даже написала, что не хочет просыпаться.

Оксану и Джигана уже иронично называют самой уставшей семьей России, потому что они все время на заморских курортах.

Но со временем всё пришло в норму. На волне сторис с воссоединением Оксана объявила о запуске своего первого косметического бренда. История его полна хейта и разного рода неожиданностей. Некоторые считали, что модель занимается нечестным бизнесом, однако до суда так и не дошло. В нынешнее время бренд считается самым успешным бизнесом предпринимательницы. Его доходность за 2021 год составила около миллиарда рублей. За вычетом всех расходов Самойлова получила 235 миллионов рублей чистой прибыли.

«Основной тормоз людей в достижении успеха – это лень», - заявила недавно модель. При этом, в СМИ отмечают, что она заработала миллионы, не имея даже высшего образования. По словам бизнес-леди, повышать доход ей помогают психология и эзотерика.

Кстати, Оксана Самойлова не просто однофамилица певицы Юлии Самойловой, а ее двоюродная сестра.

Оксана старается не говорить о пластической хирургии, призналась только в том, что увеличивала грудь. Но если посмотреть на ее лицо на снимках из прошлого, начинаешь сильно в этом сомневаться.