Как на дачу: российские знаменитости заработали на елках и теперь проводят новогодние каникулы на пляже

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5 января 2023, 15:35

Фото: Unsplash.com

Отметив Новый год, звезды отправились на каникулы. Многие уже загорают на пляже и делятся с подписчиками в соцсетях фотографиями в купальниках. Подробности – у телеграм-канала «Суть событий».

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы. Для нее уже стало традицией проводить на островах новогодние праздники. Балерина даже шутит: "Я на Мальдивы - как на дачу". Но эта поездка должна стать особенной: по возвращении Анастасия Волочкова собирается отпраздновать свой день рождения, а после этого у нее запланировано свадебное торжество. Балерина рассказывала, что получила предложение руки и сердца от мужчины, которого, по ее словам, она "ждала всю жизнь".

Ксения Бородина на новогодние каникулы решила отправиться в Таиланд. Однако пока впечатления от отдыха пока не самые положительные: телеведущая пожаловалась, что в этом году сложно попасть на хороший пляж. Из-за этого ее семейству пришлось проводить время в заведении, которое с самого начала не вызвало доверия. После этого ее дочь почувствовала недомогание. Ксения предполагает, что девочка могла получить пищевое отравление.

В Таиланд на новогодние праздники улетела и Дана Борисова. Она проводит отпуск на Самуи вместе со своей дочерью. Телезвезда была там неоднократно и называет этот остров своим любимым местом в Таиланде.

А Кристина Асмус решила встретить Новый год в Дубае. В новогоднюю ночь актриса с дочерью любовались фейерверками с борта яхты.

Анна Семенович записала поздравление для поклонников из отеля на Красной поляне. Но надолго она там задерживаться не планирует - звезда сообщила, что через несколько дней улетает на море. Куда именно она летит, Анна не уточнила, но отметила, что в ближайшие две недели не хочет думать ни о чем, кроме выбора платьев.

Ольга Бузова же публикует видео из путешествия по Армении.

В поездке и Олег Газманов с супругой. На Новый год у артиста была мероприятие в Дубае, но там он попал в не самую приятную ситуацию, когда его пытались заставить высказаться по поводу боевых действий на Украине. В результате вскоре семейство покинуло ОАЭ и отправилось дальше.

После этого супруга Газманова разместила снимки из пустыни. "Много лет тому назад мы запланировали, что когда придет время будем много путешествовать. Время пришло, работы стало ещё больше у Олега, но и мечту никто не отменял. Так что бежим ещё быстрее, пока есть здоровье, энтузиазм и любопытство в заранее запланированную поездку", - написала она.