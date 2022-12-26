Клара Новикова о смерти Пономаренко: «Для всех это стало шоком!»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 декабря 2022, 16:17 Антон Николаев,

Клара Новикова, Anatoly Lomohov/Russian Look

Клара Новикова сказала, что смерть юмориста Александра Пономаренко застала врасплох многих коллег артиста. Об этом Новикова рассказала изданию «Аргументы недели».

«Александр Пономаренко тяжело болел. Это для всех шок! Мы знали, что он болен. До последнего надеешься, что произойдет чудо, но его не случилось. Александр был замечательным артистом! Это замечательный дуэт! Они не были похожи ни на кого. У них были потрясающие пародии. То, что люди смотрели по телевизору, - это одно, а на живых концертах - это другое. Я хочу пожелать Валерию - брату Александра, - чтобы он продолжал свое дело. Ужасно всем родным, близким, коллегам! Нас не так много! Мы перезванивались с коллегами, для всех был шок. Я видела Сашу летом, мы снимались в «Юморине». Мы обнялись с ним! Он это сделал с такой улыбкой и добротой! Очень печально».

Ранее сатирик Семен Альтов сообщил, что знал о болезни своего коллеги Александра Пономаренко. По его словам, Пономаренко мужественно боролся с недугом.