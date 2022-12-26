«Мыльный пузыренок»: фанаты Игоря Николаева шокированы его внешним видом

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26 декабря 2022, 11:39

Alexander Keltik/Russian Look

Музыкант Игорь Николаев удивил своих поклонников. Фанаты артиста расстроены его внешним видом.

Недавно в Сети появился ролик, как композитор исполняет на сцене песню «Привет, Андрей» вместе с ведущим Андреем Малаховым. Как передаёт «ПолитЭксперт», видео снимали из зала, но даже на расстоянии видны внешние изменения музыканта. Артист значительно набрал вес: у него появился живот, а лицо почти расплылось.

Поклонники композитора стали комментировать в Сети его возрастные перемены. Фанаты назвали Николаева «мыльным пузыренком», «порыжевшим дельфином» и «шариком».

Более того, как пишет источник, супруга певца Юлия Проскурякова неоднократно пыталась уговорить мужа взять себя в руки. Однако артист не собирается проводить время в тренажерном зале.