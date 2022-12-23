Вместо Урганта вести новогодний эфир на Первом будет Лариса Гузеева

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 декабря 2022, 13:33

Фото: Global Look Press

Популярная телеведущая, знакомая нам по шоу «Давай Поженимся», Лариса Гузеева станет заменой Ивану Урганту во время новогодней ночи на Первом канале. Она будет ведущей «огонька».

Помогать актрисе, как пишут «Народные новости», будут многие другие известные личности и деятели культуры, такие как Светлана Зейналова, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Валдис Пельш.

Ранее продюсер Пригожин, заявил, что в такое непростое время "голубой огонек" принесет россиянам радость, и его обязательно нужно проводить, чтобы подбодрить людей.