Продюсер Пригожин: Во время спецоперации есть логика проведения

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 ноября 2022, 14:48 Антон Николаев

Иосиф Пригожин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин считает, что «Голубой огонек» принесет радость россиянам в Новый год, а также подбодрит их в непростое время. Таким мнение продюсер поделился с изданием «Аргументы недели».

«Находиться в этой атмосфере тоже невозможно. Есть пожилые, взрослые люди, дети… Если мы всех хотим погрузить во тьму, то тогда да, лучше остаться без «Голубого огонька». Речь не идет же о войне, речь идет о спецоперации. Если речь идет о спецоперации, то, наверное, логика в проведении мероприятий есть! Оно идет в том разрезе, что людям как-то надо разряжаться. Во время Великой Отечественной войны люди выступали, пели песни, создавали какую-то атмосферу».

Ранее за отмену «Голубого огонька высказался лидер группы «Несчастный случай» в интервью изданию Teleprogramma. pro. По его мнению, сейчас это было бы безнравственно.