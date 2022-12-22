Певец Наджиев заявил, что верит в выздоровление Анастасии Заворотнюк

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22 декабря 2022, 11:27 Александр Крохмаль, Журналист

Анастасия Заворотнюк. ФОТО: Global Look Press

Артист Игорь Наджиев считает, что народная любовь на самом деле может помочь тяжелобольной актрисе Анастасии Заворотнюк. Своими мыслями певец поделился с «Народными новостями».

Согласно отдельным данным, Анастасия находится в частной клинике с сентября нынешнего года. За звездой ведётся круглосуточное наблюдение и врачебный контроль. Очень часто её навещает супруг, фигурист Пётр Чернышев. Родственники и друзья актрисы от всяких комментариев предпочитают открещиваться.

Игорь Наджиев искренне пожелал Заворотнюк скорейшего выздоровления. Певец пребывает в уверенности, что у неё есть шанс на излечение от онкозаболевания. «К сожалению, я не был лично с ней знаком, хотя, мы с Анастасией из одного города – из Астрахани, - поделился певец, - несмотря на это, я всей душой и сердцем хочу, чтобы у неё всё было хорошо. Она – очень талантливая девушка». Артист призвал всех россиян посылать сердечную доброту в адрес Заворотнюк, чтобы она побыстрее вышла из сложного положения.