Стас Михайлов рассказал, как в 1989 году погиб его 27-летний брат

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13 декабря 2022, 10:41

Стас Михайлов. Фото: Global Look Press

Певец Стас Михайлов поделился воспоминаниями о своем старшем брате. Валерий разбился при крушении вертолета.

Несмотря на то, что трагедия произошла больше 30 лет назад, близкие так и не смогли смириться с утратой.

Брат Стаса Михайлова был бортинженером вертолета. Летательный аппарат потерпел крушение недалеко от Красной Поляны. Это случилось в 1989 году. Валерию было 27 лет. Стас Михайлов утверждает, что именно он привил ему любовь к музыке. Михайлов младше своего брата на 7 лет, у них были очень теплые отношения.

Стас Михайлов уже более 15 лет состоит в браке. Вместе с супругой Инной они воспитывают двоих дочерей. Также на двоих у них еще четверо детей от предыдущих союзов. У певца счастливая семья, но, по его словам, боль в сердце не проходит. Особенно это ощущается накануне новогодних праздников. «С годами начинаешь понимать, что ценность — в людях. Самое главное — кто рядом с тобой. Главное — чтобы были не потери, а приобретения», - сказал артист.