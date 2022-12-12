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Адвокат Хейфец сообщил, что певец Лепс выплатил компенсацию мужчине, с которым подрался в Петербурге

, 16:10 Источник: RT

Адвокат Хейфец сообщил, что певец Лепс выплатил компенсацию мужчине, с которым подрался в Петербурге
Григорий Лепс, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Певец Григорий Лепс выплатил компенсацию жителю Санкт-Петербурга  Дмитрию Горбачеву, с которым подрался около бара в северной столице. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

Лепса в последние дни обсуждают после того, как он швырнул микрофон на сцене во время концерта и подрался с мужчиной, отказавшимся сыграть с ним в нарды на 10 тысяч долларов.

Адвокат пострадавшего петербуржца Евгений Хейфец рассказал RT, что возбужденное в отношении артиста уголовное дело закрыто. Лепс выплатил компенсацию

«Сумма компенсации, естественно, не разглашается - она та, которую сочли достаточной. Дело прекращено, так как здоровью Дмитрия был причинён лёгкий вред», - сообщил юрист.

По словам адвоката, его подзащитный сегодня уже выписался домой, врачи сказали, что всё заживает.

Напомним, в драке участвовали не только Лепс, но и его охрана. 39-летнему Дмитрию Горбачеву сломали нос. Уголовное дело было возбуждено об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Поклонники Лепса говорят, что перед концертом он предупреждал о плохом самочувствии. 

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