Российскому певцу Данко отказали во въезде в Молдавию

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11 декабря 2022, 20:52 Источник: РИА Новости

Певец Данко. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Певец Александр Фадеев (Данко) сообщил, что ему пришлось отменить запланированный на 9 декабря концерт в Кишиневе, из-за того что пограничная служба Молдавии отказала ему во въезде в страну. При этом причин отказа музыканту не объяснили.

О своих злоключениях в аэропорту Кишинева, где ему пришлось провести в ожидании вылета двое суток, Данко рассказал в видеообращении, которое опубликовало агентство Sputnik Молдова.

«На таможне молдавской отняли паспорт, говорят: «Не пустим тебя». А почему - не объясняют… К сожалению, меня просто не пустили в вашу страну, завернули, сижу в аэропорту уже второй день, еще ночь буду», - рассказал музыкант.

По мнению жены певца Марии Силуяновой, с которой пообщалась «Комсомольская правда», въезд в Молдавию ему запретили по политическим мотивам: он не раз посещал Донбасс и Крым.

Ранее сообщалось, что бывшему ведущему телеканала «Дождь»* Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию.

*Иностранный агент.