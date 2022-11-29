Мать Александра Реввы: сын перестал общаться со мной из-за жены

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29 ноября 2022, 18:18

Фото: Global Look Press

Популярный шоумен Александр Ревва уже много лет не общается с родителями. По словам его матери Любови Рачеевой, она давно хочет получить весточку от сына и повидать внучек. Но её мечта все никак не может осуществиться. Женщина заявила, что Александр не отвечает на звонки и запрещает видеться со своей семьёй.

Также Рачеева пожаловать на плохое самочувствие. Она сказала, что едва ходит из-за больных ног. По мнению Любови, сын перестал общаться с ней из-за жены Анжелики. Однако с Днём матери Ревва всё же её поздравил. На праздник он перевёл ей 30 тысяч.

Также Рачеева рассказала, что пыталась встретиться с внучками. Она приехала на концерт к сыну, на который, как сказала женщина, её не приглашали. Вышла с шоколадкой к ребёнку и обняла. «Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — сказала мать Александра Реввы.