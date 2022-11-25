Участница «Фабрики звёзд» Алекса сменила украинский паспорт на российский

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25 ноября 2022, 15:40 Источник: StarHit

Алекса. Фото: Global Look Press

Участница четвертого сезона «Фабрики звёзд», певица Алекса (Александра Чвикова) сменила украинское гражданство на российское. Артистка сообщила об этом в соцсетях. Сейчас она изучает конституцию, чтобы знать все законы.

Сама Алекса родом из Донецка, но потом переехала в Москву, когда решила участвовать в популярном проекте «Фабрика звезд». В России она уже давно, но паспорт решила получить именно сейчас.

На днях она опубликовала в соцсетях фото, где сообщила, что вопрос с документацией решен. Она написала: «Ура! У мамы российский паспорт, дочь! Дали конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок». Ребенок Алексы Адриана также получила российское гражданство.

Свое мнение, касаемо политический ситуации, певица не высказывает. Известно, что на территории Украины живут родственники звезды – папа и мама. По словам Алексы, иногда они приезжают навестить её и внучку.

Ранее российское гражданство получил Эдвард Сноуден.