Дочь певицы Славы разбила телевизор и устроила погром в номере отеля

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22 ноября 2022, 15:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Дочь певицы Славы Саша Морозова «прославилась» погромом почти на 100 тысяч рублей. Она призналась в соцсетях, что должна спа-отелю не менее 84 тысяч.

Накануне Морозова вместе с подругами устроила там настоящий погром. Девушкам выставили крупный счёт за возмещение ущерба заведению. Плюс ко всему, дочь артистки показала разбитый в номере телевизор.

Правда девушка особо сильно не переживает. «Без происшествий не обошлось, - поделилась она с поклонниками, - было всё, мне кажется: и угрозы полицию вызвать, и пожарные. Зато явно будет, что вспомнить». Как на это отреагируют фанаты самой певицы Славы – пока что неясно. Но репутацию Саши Морозовой уже нельзя назвать благостной. Такое обычно не забывается.