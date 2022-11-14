«Я вышла замуж за Россию»: Лолите Милявской исполнилось 59 лет

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14 ноября 2022, 13:34 Ксения Калуга

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Сегодня день рождения отмечает известная эстрадная певица Лолита Милявская. Популярной артистке исполнилось 59 лет.

Детство.

Лолиты Милявская родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево на Украине. Родители девочки были творческими людьми. Папа – Марк Львович – дирижировал оркестром, а мама – Алла Дмитриевна – пела в джаз-ансамбле. По словам Лолиты, она была недолюбленным ребенком. Родители полностью окунулись в работу и не могли много времени уделить своему чадо, воспитывать девочку пришлось бабушке и дедушке.

По воспоминаниям артистки, она в детстве хотела стать парикмахером, несмотря на то, что дедушка был против. Однако от сцены Лолите не суждено было отказаться. Спустя время мама забрала дочь в Киев к себе на подпевку. С этого момента и началась творческая жизнь будущей звезды.

Карьера

Девушка поступила в Тамбовский филиал Московского института культуры по специальности «Режиссура культмассовых представлений и праздников». После обучения она устроилась в Одесскую филармонию, где и состоялось знакомство с Александром Цекало. С ним Лолита стала делать множество творческих проектов. Яркий тандем заметили все. Их позвали работать ведущими программ «Утренняя почта», «Доброе утро, страна!» и многих других.

С музыкой у Милявской тоже все складывалось успешно. Её первый студийный альбом «Цветочки» купило более 50 тысяч слушателей. А второй диск «Шоу разведенный женщины» вызвал ажиотаж. Он был продан в количестве 300 000 экземпляров. Певица продолжала записывать композиции и выступать на публике. Её песни «Ориентация Север», «Пошлю его на …» быстро стали хитами. В итоге журнал Forbes в 2013 году добавил артистку в список самых богатых российских музыкантов.

За всю свою карьеру Лолита выиграла много наград. Она неоднократно побеждала в премиях «Песня года», «Золотой граммофон» и во многих других.

Кроме этого, Милявская также пробовала себя в актёрском амплуа. Артистка снималась в следующих картинах: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка», «Новые приключения Алладина» и так далее.

Политические взгляды

Певица нечасто комментирует политические события. Однако, когда началась специальная военная операция, исполнительница высказалась. Она сообщила, что вывезла из Украины свою семью, теперь её мама и дочь в безопасности и живут с ней в Москве. После этого Лолита добавила, что не намерена, как другие артисты, уезжать из страны, которая дала ей всё. «С 1987 я автоматически вышла замуж за Россию», — сказала артистка.

При этом Милявская также добавила, что давно знакома с Владимиром Зеленским, с которым неоднократно сотрудничала по работе. По её мнению, нынешнему президенту Украины стоило бы продолжить карьеру в шоу-бизнесе.

«Не надо артистам заниматься политикой», — сказала Лолита.