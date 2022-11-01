Макаревич опубликовал фото с Белым, поклонники актёра заметили, что в Израиле он стал выглядеть болезненно худым

Прошло несколько месяцев проживания в Израиле актера Анатолия Белого. В соцсетях заметили, что покинувший Россию и уволившийся из МХТ имени Чехова Анатолий Белый стал неважно выглядеть.
Сам актер театра и кино нечасто баловал поклонников встречами в соцсетях. Его новое фото показал признанный Минюстом РФ иностранным агентом Андрей Макаревич - музыкант, лидер группы "Машина времени".
Макаревич посетил недавно спектакль и постановку Белого с участием актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой.
Увидев, как изменился с лета Анатолий Белый, поклонники подумали, что Израиль не пошел ему на пользу. Он выглядит болезненно худым, лицо осунулось лицо, вравшие глаза, щеки и подбородок покрыла седая щетина.
На фото, которое публикует сайт Тeleprogramma.pro, Лия Ахеджакова стоит в окружении Макаревича и Белого.
"Удивительно — я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно — премьера моноспектакля Анатолия Белого «Я здесь!», вчера «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой. Вот свезло иноагенту!" — подписал фото музыкант.